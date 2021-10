Lollapalooza 2022: valor dos ingressos, atrações confirmadas e datas

Depois de dois anos longe dos encontros com os ídolos, os fãs de música poderão voltar a frequentar shows no ano que vem e um dos maiores eventos do país já está confirmado. Saiba tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2022, como valor dos ingressos e atrações confirmadas para cada dia.

Valor do Lollapalooza 2022

Embora ainda não tenha sido anunciado pela produção do evento, é esperado que o valor dos ingressos para o Lollapalooza 2022 seja parecido com o preço cobrado nas vendas da edição de 2020, que foi adiada por conta da pandemia de Covid-19.

Essa expectativa acontece porque, segundo a política de vendas do festival, todos os ingressos comprados para 2020 ainda serão válidos em 2022. A ação foi anunciada depois do adiamento dos shows e justificada como uma solução encontrada para possibilitar que o valor dos ingressos não fosse devolvido para os compradores em 2020.

Neste ano, aqueles que não puderem ou não desejarem comparecer ao Lollapalooza 2022 poderão converter o valor em créditos na plataforma de venda de ingressos e usá-lo em outros eventos. Resgatar o valor em dinheiro, no entanto, continua não sendo uma opção.

Confira o valor das entradas do Lollapalooza 2020, que devem servir de base para 2022:

Lolla Day (apenas um dia de festival): R$ 360 inteira / R$ 180 meia

Lolla Pass (três dias de festival): R$ 945 inteira / R$ 472,50 meia

Como comprar os ingressos?

As vendas para o público geral começam no dia 18 de novembro. No entanto, é preciso ficar atento e correr para garantir o seu, já que todos os compradores de 2020 terão prioridade no Lollapalooza 2022.

Aqueles que têm o ingresso de 2020 deverão escolher um dos três dias do festival neste ano e trocar o ingresso, no site oficial do Lollapalooza Brasil, entre os dias 3 e 16 de novembro. Só depois dessa etapa é que as entradas que sobrarem serão vendidas e o valor do Lollapalooza 2022 confirmado.

Quem vai se apresentar no Lollapalooza?

Diferente do valor, as datas para o Lollapalooza 2022 e suas atrações já foram anunciadas. O festival vai acontecer, no Autódromo de Interlagos (SP), nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022. No total, mais de 70 artistas vão se apresentar entre os três dias de evento.

Entre as principais atrações do Lollapalooza 2022 estão nomes internacionais como Miley Cyrus, Doja Cat, The Strokes, Foo Fighters, A$ap Rocky, Marina, Machine Gun Kelly e Martin Garrix. Os representantes brasileiros no festival são grandes nomes de diferentes gêneros, como Pabllo Vittar, Alok, Emicida, Gloria Groove e Fresno.

25 de março de 2022 (sexta-feira):

The Strokes

Doja Cat

Machine Gun Kelly

Alan Walker

Chris Lake

Jack Harlow

Marina

LP

Turnstile

Caribou

The Wombats

Pabllo Vittar

Ashnikko

Matuê

070 Shake

Jetlag

Vinne

JXDN

Beowulf

Detonautas

Edgar

Meca

Barja

26 de março de 2022 (sábado):

Miley Cyrus

A$ap Rocky

A Day to Remember

Alok

Alexisonfire

Alessia Cara

Deorro

Emicida

King Gizzard & The Lizzard Wizard

Remi Wolf

Silva

Jão

Boombox Cartel

Chemical Surf

Terno Rei

DJ Marky

Victor Lou

Clarice Falcão

Jup do Bairro

MC Tha

Ashibah

Fatnotronic

WC no Beat e Kevin o Chris

Haikaiss

PK

Felp 22

MC TH

Hyperanhas

27 de março de 2022 (domingo):

Foo Fighters

Martin Garrix

Alesso

Jane’s Addiction

Black Pumas

Kaytranada

Phoebe Bridgers

Idles

Kehlani

Goldfish

Gloria Groove

Djonga

Cat Dealers

Rashid

Fresno

Evokings

Planta e Raiz

Lagum

Fancy Inc

Malifoo

Menores Atos

Fractall X Rocksted

Onde comprar os ingressos para o Lollapalooza 2022?

Depois que terminar a etapa de troca daqueles que já tem ingresso para o festival, comprados para a edição de 2020, a organização do evento abrirá a venda para o público geral. Para comprar, existem dois formatos: fisicamente ou online.

Para comprar online é preciso de um cartão de crédito com limite para a transação. As entradas estarão disponíveis, tanto individualmente ou em combo, no site oficial do Lollapalooza 2022. Para comprar é preciso ter um cadastro na T4F, a organizadora do evento. No site, no entanto, é cobrado uma taxa de serviço somada ao valor do ingresso.

Quem quiser escapar da taxa extra, precisa comprar os ingressos nos pontos de vendas da T4F, que ficam espalhados pela cidade em shoppings e super mercados. Para saber mais sobre os locais de venda de ingresso, visite www.t4f.com.br.

Nas redes sociais, a organização do Lollapalooza anunciou que, para o bom andamento do festival, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 serão extremamente respeitados em 2022. Entre as exigências, a organização já adiantou que vai exigir o comprovante de vacinação. Mais detalhes serão divulgados, em breve, no site oficial do festival.

