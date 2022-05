Relembre quem saiu do No Limite 2022; imagem da Tribo Sol - Foto: Rede Globo

Quem saiu do No Limite 2022: relembre os eliminados até agora

A nova temporada de No Limite já começou. A cada semana, dois participantes deixam a competição pelo prêmio de R$500 mil. Não há votação popular e os próprios jogadores escolhem o nome que deve sair do reality show de sobrevivência. Acompanhe quem saiu do No Limite 2022 ao longo do jogo.

Quem saiu do No Limite 2022 foi Dayane

A primeira eliminada do No Limite 2022 foi Dayane Sena. A carioca recebeu seis votos da Tribo Lua e deixou o acampamento.

A Tribo Lua venceu as duas primeiras provas e conquistaram privilégios importantes para a sobrevivência da equipe, além de terem garantido o melhor local para acampamento. No entanto, eles perderam a prova da imunidade, que ficou para a Tribo Sol, e tiveram que escolher um deles para deixar o No Limite.

Continuam no grupo Lua: Adriano, Shirley, Ipojucan, Kamyla, Janaron, Bruna, Victor, Charles, Rodrigo, Roberta e Guza.

Verônica foi a segunda eliminada

Ainda na primeira semana de exibição do programa, Verônica foi quem saiu do No Limite 2022 com sete votos dos colegas da Tribo Sol. Ela já havia pedido aos outros participantes para ser votada.

O resultado das provas foi desfavorável para a Tribo Sol no segundo episódio do No Limite. Apesar de terem vencido a prova dos privilégios, eles perderam a disputa pela imunidade e tiveram que escolher um deles para ir embora. Agora, as tribos estão empatadas no número de competidores.

Seguem no grupo Sol: Ninha, Matheus, Vanderlei, Flávia, Pedro, Tiemi, Andréa, Patrícia, Clécio, Lucas e Leonardo.

Como funciona o No Limite?

O No Limite é um reality show totalmente gravado, que vai ao ar às terças e quintas logo após a novela Pantanal, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

São 24 participantes, divididos em duas tribos. Eles ficam acampados em um lugar rústico e precisam competir por itens que melhoram a sobrevivência no local, como fogo, itens de higiene pessoal e alimentos que vão além do básico. Quem perde essa prova precisa se virar com o que há no acampamento.

É realizada também a prova da imunidade. O grupo que vencer está livre da eliminação naquele episódio. Os perdedores vão para o portal da eliminação e devem escolher um jogador entre eles para deixar o programa.

Nesta fase, não há votação popular. São os próprios participantes que devem votar entre si e escolher o eliminado da vez. O público escolhe apenas o vencedor da temporada na grande final.

Qual o prêmio do No Limite? O prêmio é de R$500 mil, mesmo valor pago em 2009 e 2021. Essa é a sexta temporada do reality de sobrevivência, que foi ao ar em 2000, duas vezes em 2001, 2009 e voltou em 2021 com a participação de ex-BBB’s.

Nesta nova edição, os participantes voltam a ser todos anônimos. Quem apresenta a competição agora é Fernando Fernandes, ex-BBB e atleta paralímpico.

Aos domingos, os eliminados da semana participaram de uma entrevista com Ana Clara Lima logo após o Fantástico, por volta das 23h10.

