Horário final No Limite 2022 hoje: anúncio do campeão é nesta quinta

Horário final No Limite 2022 hoje: anúncio do campeão é nesta quinta

Depois de três meses acompanhando os participantes do reality de sobrevivência da Globo passando pelos mais diversos perrengues, seja sob sol ou chuva, chegou a hora de conferir quem leva o sonhado prêmio para casa. O horário final No Limite 2022 já aparece na programação oficial da emissora e você pode anotar na agenda para não perder nada do último episódio da sexta temporada do programa.

Qual o horário final No Limite na Globo hoje?

Às 22h35 é o horário final No Limite hoje, quinta-feira, dia 7 de julho. A atração começa depois de Pantanal e ficará até às 00h00 no ar. A final será ao vivo nos estúdios Globo e contará com a presença de todos os participantes da temporada.

O único finalista confirmado até agora é o engenheiro de 44 anos Clécio. O participante venceu a prova de imunidade do penúltimo episódio da temporada e garantiu seu lugar na votação popular que entregará o prêmio de R$ 500 mil para alguém.

O redator publicitário Victor Hugo (27 anos), o artista circense Ipojucan (29 anos), o tutor de educação Charles Game (29 anos) e o doutorando em física Lucas (31 anos) vão competir nas duas últimas provas da temporada – tudo durante o programa de hoje (7) – e assim mais dois serão selecionados como finalistas.

Para assistir ao vivo, mesmo que não esteja em casa durante o horário final No Limite 2022, é simples. Você pode acompanhar tudo online pela aba “Agora na TV” da Globoplay por um celular, computador, tablet ou outros dispositivos. A opção é gratuita, mas exige um cadastro na plataforma.

Como vai ser a votação

A votação será aberta ao vivo no horário final No Limite e durará menos de uma hora no total. No ano passado, a dinâmica foi a mesma. Depois que as últimas provas foram exibidas e os finalistas revelados, o apresentador André Marques informou que já era possível escolher o campeão no site oficial da emissora.

Para quem deseja participar da votação, será necessário ter um conta no site do Gshow. O cadastro é gratuito e pede algumas informações pessoais, como idade, localização, nome completo, sexo, entre outros. Informe um e-mail válido, pois essa sua nova conta no site precisará ser confirmada.

A dinâmica seguirá o mesmo padrão de outras votações de programas da emissora, como o Big Brother Brasil. Quando a enquete com os finalistas for disponibilizada para o público, você acessará o link (https://gshow.globo.com/realities/no-limite/2022/) e a votação estará logo no começo da página.

Clique na enquete e escolha quem deve vencer o programa. Após tomar sua decisão, passe pela verificação de robôs, que é aquele botão escrito “sou humano”, e então confirme o voto. Pronto! Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser. Quando a votação for encerrada, o atual apresentador do programa, Fernando Fernandes, informará o público e em seguida revelará o resultado.

Quem já venceu o No Limite

Na edição do ano passado, 2021, a vencedora foi Paula Amorim, ex-BBB 18. A temporada foi especial e contou com apenas ex-participantes do Big Brother Brasil no elenco. A edição marcou o retorno do reality show após mais de 10 anos longe da televisão.

Em 2009, Luciana Araújo foi a vencedora do programa. Esta quarta edição foi a primeira que premiou o campeão com o valor de R$ 500 mil. Antes, o valor era mais baixo. A terceira edição aconteceu de 28 de novembro a 23 de dezembro de 2001 e teve Rodrigo Trigueiro como o grande vencedor. Ele levou R$ 300 mil para casa. Esta foi a única edição com um subtítulo, a temporada ficou conhecida como “No Limite – Fase Metal”.

A segunda temporada do reality show de sobrevivência também aconteceu em 2001, porém, durante os primeiros meses do ano. Nesta edição, quem levou o prêmio foi Léo Rassi, que conquistou R$ 100 mil e um carro. A estreia do No Limite aconteceu no segundo semestre de 2000. Elaine Cosmo de Melo foi a campeã da temporada. Ela recebeu R$ 300 mil, mais um carro 0km.

Assista a final do ano passado:

Vai ter No Limite 2023?

Pode ficar tranquilo que após a final No Limite 2022, ano que vem tem mais. A TV Globo já abriu as inscrições para a edição de 2023, então o reality show continua na grande da emissora no próximo ano. O futuro do programa era incerto até então, já que não soma tanto sucesso quanto outros realities da casa.

De acordo com o Notícias da TV, a audiência média de pouco mais de 16 pontos do reality ao longo dos últimos meses não agradou, pois Pantanal entrega a faixa de horário com mais de 30 pontos estabelecidos. Por isso, esperava-se que o resultado de No Limite fosse melhor em 2022. No entanto, a emissora continua acreditando no projeto e manterá o programa no ano que vem.

Apesar de não atender aos “padrões Globo”, o reality tem audiência 176% maior do que a concorrente Record na mesma faixa de horário. A informação é da própria emissora, que enviou material comercial com dados de audiência a possíveis anunciantes, no qual o Notícias da TV teve acesso.

Leia também

Estreias Globoplay julho 2022 tem Guerra dos Sexos e Medida Provisória; veja lista