Final No Limite 2022: finalistas, data e como será a disputa

A final No Limite 2022 está próxima! O grande dia em que os fãs da competição de sobrevivência vão descobrir quem leva o prêmio de R$ 500 mil para casa – mais um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa – será quinta-feira, dia 7 de julho. A decisão vai acontecer ao vivo com a presença de todos os participantes da temporada e quem decide o vencedor é o público.

Como vai ser a final No Limite 2022?

A final No Limite 2022 será ao vivo no dia 7 de julho, quinta-feira, após dois meses de reality. O apresentador Fernando Fernandes já adiantou que o último episódio da temporada terá duas provas, em que serão definidos mais dois finalistas e só então será dada a largada a votação do público.

Clécio é até então o único participante confirmado na final. O engenheiro venceu a prova de imunidade do penúltimo episódio da edição e garantiu sua vaga. No entanto, como ainda restam mais participantes no jogo, serão realizadas disputas para ver quem serão os demais na grande final No Limite 2022. Nestas últimas competições da edição, dois participantes serão eliminados. Assim, três competidores serão os finalistas.

Em seguida, uma votação será aberta no site do Gshow. O público vai decidir quem entre os três merece o prêmio de R$ 500 mil. Quando a enquete for encerrada pela TV Globo – ainda na quinta-feira (7) – o apresentador Fernando Fernandes informará ao vivo quem levou a melhor. A final é a única vez em que o público tem o poder de decisão no programa. Ao longo dos episódios, os próprios participantes decidem quem será o eliminado da semana.

No ano passado, o segundo colocado recebeu R$ 100 mil e o terceiro R$ 50 mil como recompensa. É esperado que esses valores se repitam na final deste ano. Porém, até agora a Globo só confirmou o valor do prêmio do primeiro colocado, os R$ 500 mil.

Que horas começa a final No Limite 2022 na Globo?

A final No Limite 2022 vai começar às 22h35, depois da novela Pantanal, na quinta-feira (7). O programa terá 1 hora e 25 minutos de edição e terminará por volta das 00h00, horário da exibição da série The Good Doctor.

Como o anúncio do campeão é o momento mais importante da grande final, o nome do vencedor deve demorar para ser revelado. Se seguir os passos da edição passada, a votação da final No Limite 2022 e o anúncio devem acontecer por volta da meia-noite. A partir da próxima semana, as terças e quintas da TV Globo serão ocupadas pela série Filhas de Eva.

Quem são os finalistas do programa?

Os cinco participantes que restaram no programa foram: Victor, Clécio, Ipojucan, Lucas e Charles. Entre eles, o único confirmado entre os finalistas é Clécio, que venceu a prova de imunidade do penúltimo episódio da temporada. Os demais vão competir nas duas últimas provas do programa, que definirão os outros dois finalistas.

Até agora, as chances não estão boas para Victor, que é o único entre os cinco que sobraram que não venceu nenhuma prova individual. Lucas foi campeão de uma prova do privilégio, Ipojucan venceu uma de imunidade e outra do privilégio, Clécio venceu duas de imunidade e Charles venceu duas provas de imunidade e uma do privilégio.

Clécio

Clécio tem 44 anos, é engenheiro e trabalha com segurança de barragens. Natural de Jaboatão, no Pernambuco, ele começou o jogo na tribo Sol. Algumas semanas mais tarde, durante uma troca de participantes, ele passou a ser do time Lua e sobreviveu até a fase individual do jogo.

No reality show, o engenheiro comentou que sua estratégia foi passar pelo programa despercebido. Ele foi mediano ao ponto de não parecer uma ameaça aos adversários, mas contou com performances boas o suficiente para continuar sendo uma boa adição ao time.

Único confirmado na final No Limite 2022 até agora, Clécio atualmente mora no Recife com a esposa e não tem filhos.

Victor

Victor Hugo foi subestimado por muitos no início do jogo, mas conseguiu fortes alianças e avançou no programa. Ele criou rivalidade com Roberta e Guza e conseguiu eliminar ambas durante as votações do portal. O rapaz é natual de Goiânia, tem 27 anos e é redator publicitário.

Um dos grandes momentos do participante na edição foi durante a prova da comida. Ele duelou contra Rodrigo e derrotou o engenheiro, que também era um de seus rivais. O participante começou a temporada na equipe Lua e permaneceu por lá até a etapa individual.

Ipojucan

Ipojucan é um dos participantes mais temidos no programa. Com boas performances nas provas, ele também tem um histórico aqui fora que assusta os adversários, por ser artista circense.

Natural do Rio de Janeiro, Ipojucan tem 29 anos e atualmente mora em Pequeri, Minas Gerais. Durante a temporada, teve uma grande rivalidade com Ninha, quem conseguiu derrotar durante um duelo direto, na prova da comida. Ele era da tribo Lua e não chegou a trocar de time durante o programa.

Lucas

Lucas tem 31 anos e é doutorando em físico. O acadêmico começou o programa na tribo Sol. No time, ele tinha grande amizade com Matheus Pires e depois se aliou a Pedro. Mais tarde, durante uma das dinâmicas da edição, ele foi trocado de acampamento e se tornou parte da tribo Lua.

Como se sentiu rejeitado pelos integrantes do Sol, Lucas se contou ter sido acolhido na outra tribo e fez amizade com Charles, Victor e Ipojucan, a aliança mais forte da reta final do jogo. Pouco depois, o rapaz quebrou a amizade com Pedro e ajudou na eliminação do ex-aliado. Ele é natural de Aracaju, no Sergipe, e conseguiu permanecer na fase individual. Agora, ele competirá na final No Limite 2022.

Charles

Charles é tutor de educação e tem 29 anos. O competidor é natural de Angra dos Reis e começou o jogo na tribo Lua. Ele permaneceu na equipe devido a ter uma forte aliança com Victor e Ipojucan e conseguiu se manter no time até o inicio da fase individual.

Nesta parte do programa em que é cada um por si, Charles é o que se deu melhor e venceu mais disputas até agora. O carioca faz parte dos integrantes do elenco que são comprometidos e tem um namorado aqui fora.

Quem saiu ao longo do programa

Primeira eliminada: Dayane

Segunda eliminada: Verônica

Terceiro eliminado: Adriano

Quarta eliminada: Kamyla

Quinta eliminada: Shirley

Sexto eliminado: Leonardo

Sétima eliminada: Roberta

Oitava eliminada: Patrícia

Nono eliminado: Vanderlei

Décima eliminada: Guza

Décima primeira eliminada: Bruna

Décimo segundo eliminado: Matheus Pires

Décimo terceiro eliminado: Rodrigo

Décima quarta eliminada: Tiemi

Décimo quinto eliminado: Janaron

Décima sexta eliminada: Ninha

Décimo sétimo eliminado: Pedro

Décimo oitava eliminado: Flávia

Décimo nona eliminada: Andréa

Como se inscrever para o No Limite 2023?

Antes mesmo da final No Limite 2022 acontecer, você já vai poder se preparar para ser um dos participantes da próxima edição. As inscrições para 2023 estão abertas no site oficial da Rede Globo, o Gshow.

O primeiro passo é acessar o link https://www.nolimite2023.com.br/. Você apertará o botão “Quero Participar” e em seguida será direcionado a uma página com o regulamento do programa. Você informará seu nome e e-mail e então clicará em “li e estou de acordo”. Em seguida, é só continuar.

Você responderá um questionará com 117 perguntas, então prepare um bom tempo para fazer sua inscrição. Depois, será necessário preparar um vídeo de mínimo de 3 minutos e no máximo 5. Também vão pedir fotos suas de corpo inteiro, rosto e lateral. Por último, você finalizará o processo e assim tornará sua inscrição válida. A TV Globo não informou até quando o formulário ficará disponível. Boa sorte!

