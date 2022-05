Quem saiu do No Limite ontem foi da equipe Lua - Foto: Reprodução/Globo

Quem saiu do No Limite ontem (17): quinta eliminação da temporada

Quem saiu do No Limite ontem, terça-feira (17), se despediu da chance de ganhar um prêmio de R$ 500 mil, mais um carro 0km. Como não há repescagem na competição, a integrante da equipe Lua que deixou a disputa não tem mais chances de conquistar uma vaga na sonhada final. No total, cinco participantes foram eliminados da briga pelo título de campeão até agora.

Quem saiu do No Limite 2022 ontem?

Shirley Gonçalves foi quem saiu do No Limite ontem (17). A participante da tribo Lua foi a mais votada da noite, no total ela recebeu 6 votos de seus colegas de equipe. Bruna e Ipojucan também receberam votos no portal de eliminação, mas conseguiram se safar e permanecem no jogo.

Esta é a terceira semana seguida que o time Lua perde a competição de imunidade. A equipe já perdeu quatro integrantes, enquanto a Sol permanece quase inteira e foi apenas uma vez para o portal de eliminação. Na próxima quinta-feira (21), uma outra eliminação irá acontecer. Quem será que sai do No Limite 2022 desta vez?

Quem saiu do No Limite até agora

Até o momento cinco participantes foram eliminados do No Limite 2022 até agora: Dayane Sena, Verônica Kreitchmann, Adriano Gannam, Kamyla Romaniuk e Shirley Miranda. Apenas Verônica era do time Sol, os demais pertenciam a tribo Lua.

Dayane Sena, de 26 anos, é professora e natural de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Verônica, 28 anos, trabalha como corretora de imóveis e professora de futebol e vem de Porto Alegre (RS). Adriano, 42 anos, é psiquiatra e natural de São Lourenço (MG).

Kamyla, 30 anos, é biomédica de Rondônia (RO). E quem saiu ontem do No Limite 2022, Shirley, de 51 anos, é professora de Educação Física de Brasília, Distrito Federal.

Quem permanece no jogo

Tribo Lua

Bruna Negreska (32 anos) – Formada em Educação Física – São Paulo (SP)

Ipojucan Ícaro (29 anos) – Artista circense – Rio de Janeiro (RJ)

Charles Gama (29 anos) – Doutorando em Políticas Públicas e tutor de educação – Angra dos Reis (RJ)

Rodrigo Moraes (45 anos) – Engenheiro de produção – Foz do Iguaçu (PR)

Guza Rezê (40 anos) – Chefe na Polícia Rodoviária Federal – Salvador (BA)

Roberta Terra (38 anos) – Gerente de Trade Marketing – Rio de Janeiro (RJ)

Janaron Uhãy (27 anos) – Monitor pesqueiro e tatuador – Santa Cruz Cabrália (BA)

Victor Hugo de Castro (27 anos) – Redator publicitário – Goiânia (GO)

Tribo Sol

Pedro Castro (32 anos) – Zootecnista – Londrina (PR)

Matheus Pires (30 anos) – Coordenador pedagógico – Rio de Janeiro (RJ)

Leonardo Correa (34 anos) – Cirurgião-dentista – Tubarão (SC)

Lucas Santana (31 anos) doutorando em Física – Aracaju (SE)

Patrícia Tomé (45 anos) – Funcionária pública – Nova Friburgo (RJ)

Vanderlei Ramiro (30 anos) – Formado em Psicologia e professor de inglês – São Paulo (SP)

Tiemi Hiratsuka (30 anos) – Farmacêutica – Mogi das Cruzes (SP)

Flavia Assis (42 anos) – Ex-jogadora de vôlei e massoterapeuta – Santo André (SP)

Ninha Santiago (33 anos) – Fotógrafa subaquática – Ipojuca (PE)

Andréa Nascimento (31 anos) – Jogadora de basquete e empreendedora – Maceió (AL)

Clécio Barbosa (44 anos) – Engenheiro civil – Jaboatão (PE)

Quais os dias de exibição do No Limite 2022?

O No Limite 2022 passa de terça-feira, quinta-feira e também domingo. Porém, apenas os programas de terça e quinta contam com disputas em grupos, ou individuais, e eliminações. A atração de domingo é uma entrevista ao vivo com os eliminados da semana e é comandado por Ana Clara, enquanto os programas durante a semana são apresentados por Fernando Fernandes.

Nas terças e quintas, o No Limite vai ao ar por volta das 22h35, depois da novela Pantanal. Já a entrevista de domingo começa mais tarde, por volta das 23h10, depois da exibição do Fantástico.

Quando acaba o No Limite 2022?

A previsão atual é que o No Limite 2022 acabe no mês de julho, o dia exato ainda não foi divulgado pela TV Globo. A grande final acontece ao vivo nos estúdios da emissora, em que é revelado o nome do grande vencedor ou vencedora escolhido pelo público. Diferente das eliminações semanais, em que a votação é realizada dentro da própria equipe, a grande final conta com uma enquete no site oficial do programa e quem decide quem leva o prêmio para casa é o telespectador.

Veja como foi a entrevista com quem saiu do No Limite na semana passada:

