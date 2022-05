Quem saiu do No Limite 2022: dois participantes deixam o programa a cada semana - Foto: Reprodução/Globo

Quem saiu do No Limite hoje: terceira eliminação da temporada

Quem saiu do No Limite hoje: terceira eliminação da temporada

A nova temporada do reality show de sobrevivência da TV Globo começou a dinâmica de duas eliminações por semana. Agora, toda terça e quinta os participantes passam pelo risco de se despedir do programa. Quem saiu do No Limite 2022 hoje (10) é o terceiro eliminado da temporada.

Quem saiu do No Limite 2022 essa semana?

Quem saiu do No Limite hoje, terça-feira, 10 de maio, será revelado por volta da meia noite. O eliminado do terceiro programa da temporada não vazou na mídia, por isso será necessário esperar pela exibição do episódio nas telinhas da Globo para descobrir o resultado das novas disputas.

Hoje, o No Limite vai começar às 22h35, depois da novela Pantanal, de acordo com a programação oficial da TV Globo, disponível para consulta no site da emissora e sujeita a alteração sem aviso prévio. A previsão do canal é que o reality show seja finalizado até às 00h00, horário que irá começar o Profissão Repórter.

Serão realizadas as provas do privilégio e de imunidade. O time que perde a imunidade precisa ir ao portal de eliminação e votar em quem da tribo deve deixar o programa.

Quem saiu do No Limite até agora?

Dayane Sena e Verônica Kreitchmann saíram do No Limite até agora. Dayane era do time Lua e foi a primeira a se dar mal no programa. A professora de 26 anos de idade foi a mais votada para deixar o confinamento no episódio de estreia da temporada. A equipe da competidora venceu as duas primeiras provas da edição, mas perdeu a mais importante, a de imunidade.

Dayane quase conseguiu permanecer no programa, já que sua colega de equipe, Guza Rezê, também recebeu vários votos. Mas no final da contagem, Dayane tinha um voto a mais e por isso foi quem saiu do No Limite no episódio de estreia da sexta temporada, na última terça (3).

Na quinta-feira (5) foi dia de Verônica sair do No Limite 2022. A corretora de imóveis e professora de futebol de 28 anos era do time Sol e recebeu a maior quantidade de votos da noite no portal de eliminação. A eliminação de Verônica foi complicada, pois a participante foi poupada pelos colegas de time por estar lesionada.

Os competidores do time sol conversaram bastante sobre voto após perderem a prova de imunidade. Os nomes de Verônica e Patrícia Tomé surgiram. O da professora de futebol por conta da lesão e Patrícia por contribuir pouco na tribo.

Porém, Matheus Pires também virou alvo do grupo, por ser um participante bastante sociável e com poder de influenciador outros jogadores. No entanto, Pires conseguiu reverter o jogo e ao saber de sua possível eliminação, conversou com Verônica. O coordenador pedagógico de 30 anos pediu que a colega falasse aos demais que gostaria de sair por estar machucada, pois era seu sonho continuar no programa.

Matheus acabou conseguindo o que queria e Verônica desistiu por causa da dor e pediu para ser votada pelos demais competidores. Ele levou alguns votos, mas se livrou de ser quem saiu do No Limite na semana passada.

Quem continua no programa

Atualmente, continuam 11 participantes em cada equipe. Ninha Santiago, Matheus Pires, Leonardo Correa, Clécio Barbosa, Lucas Santana, Vanderlei Ramiro, Tiemi Hiratsuka, Flavia Assis, Andréa Nascimento, Patrícia Tomé e Pedro Castro permanecem no time sol.

Já Janaron Uhãy, Charles Gama, Rodrigo Moraes, Guza Rezê, Shirley Gonçalves, Roberta Terra, Bruna Negreska,

Adriano Gannam, Victor Hugo de Castro, Ipojucan Ícaro e Kamyla Romaniuk são os participantes que continuam no time lua.

Conheça cada um deles:

Qual o prêmio do vencedor?

Quem não sair do No Limite 2022 e vencer a temporada vai levar a quantia de R$ 500 mil para casa. Além disso, também será o dono de um carro 0km, presente de uma das marcas patrocinadoras do reality show. É previsto que o programa fique no ar até julho deste ano.

Os episódios de terça-feira e quinta-feira de No Limite são gravados. Já nos domingos, Ana Clara entrevista ao vivo quem saiu do No Limite na semana. A grande final também será ao vivo nos estúdios Globo.

Leia também

Onde foi gravado No Limite 2022 e quem é o apresentador Fernando Fernandes