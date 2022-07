Quem ganhou o No Limite 2022: Charles é campeão; veja porcentagem

Chegou ao fim mais um reality e Charles foi quem ganhou o No Limite 2022, com 51,42% dos votos. A decisão da final do reality foi ar ar na noite do dia 7 de julho, e contou com a ajuda do público que votou pelo Gshow para escolher o campeão.

Após uma disputa árdua que durou dois meses, Charles foi quem ganhou o No Limite 2022, participante da tribo Lua. Ipojucan ficou na segunda posição com 24,43% dos votos do público. Lucas ficou em terceiro lugar e ganhou R$ 50 mil.

Charles é tutor de educação e tem 29 anos. O competidor é natural de Angra dos Reis e começou o jogo na tribo Lua. Ele permaneceu na equipe devido a ter uma forte aliança com Victor e Ipojucan e conseguiu se manter no time até o inicio da fase individual.

Nesta parte do programa em que é cada um por si, Charles é o que se deu melhor e venceu mais disputas até agora. O carioca faz parte dos integrantes do elenco que são comprometidos e tem um namorado aqui fora.

No início da edição, em maio, 24 participantes foram separados entre as tribos lua e sol. Eles ficam acampados em um lugar rústico e precisam competir por itens que melhoram a sobrevivência no local, como fogo, itens de higiene pessoal e alimentos que vão além do básico. Quem perde essa prova precisa se virar com o que há no acampamento.

Eliminados No Limite

1ª eliminada do No Limite foi Dayane Sena.

2ª eliminada do No Limite foi Verônica

3º eliminado do No Limite foi Adriano Gannam

4ª eliminada do No Limite foi Kamyla

5ª eliminada do No Limite foi Shirley Miranda

6º eliminado do No Limite foi Leonardo

7ª eliminada do No Limite foi Roberta

8ª eliminada do No Limite foi Patrícia

9º eliminado do No Limite foi Vanderlei

10º eliminado do No Limite foi Guza

11ª eliminada do No Limite foi Bruna

12º eliminado do No Limite foi Matheus Pires

13º eliminado do No Limite foi Rodrigo

14 eliminada do No Limite foi Tiemi

15º eliminado do No Limite foi Janaron

16ª eliminada do No Limite foi Ninha

17º eliminado do No Limite foi Pedro

18ª eliminada do No Limite foi Flávia

19ª eliminada do No Limite foi Andrea

