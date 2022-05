Quantos dias dura No Limite 2022: reality show é gravado

Agora comandado por Fernando Fernandes, o No Limite está de volta com uma nova temporada que exige ainda mais resistência, força e agilidade dos participantes. Como o reality show promete ficar alguns meses no ar, confira quantos dias dura No Limite e quando um dos competidores vai ser coroado campeão.

Quantos dias dura No Limite?

O No Limite vai durar pouco mais de 2 meses no ar, o equivalente a 9 semanas. No total, o reality show terá 20 episódios em 2022, se contabilizados apenas as exibições de terça-feira e quinta-feira, que são de provas e eliminação. Se for contado também o programa de eliminação comandado por Ana Clara aos domingos, o reality então terá 30 episódios no total.

Esses números são baseados na informação do Notícias da TV que a temporada será finalizada no dia 7 de julho. A TV Globo ainda não confirmou a data da grande final. Caso o dia de premiar o campeão seja diferente do divulgado até agora, então quantos dias dura o No Limite nas telinhas da Globo pode mudar.

No ano passado, a quantidade de participantes era diferente e quantos dias dura o No Limite foi menor. A edição teve no total 11 episódios e ficou em exibição de maio a julho. No entanto, em 2021, o reality era exibido apenas uma vez por semana, nas terças-feiras. Aos domingos, havia a entrevista com o eliminado. Se esses especiais também forem contabilizados, então no total foram 22 episódios.

Onde foi gravado o No Limite 2022?

O No Limite 2022 foi gravado na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, região do Ceará. O local fica a cerca de 130 km da capital do estado, Fortaleza, e já foi cenário do reality show antes. Na temporada de 2009, quarta edição do programa dee sobrevivência, as filmagens aconteceram na mesma praia.

Em 2021, o No Limite foi gravado em outra região do Ceará, a Barra da Sucatinga.

Como funciona a final do No Limite?

Todos os episódios do No Limite já são previamente gravados, com exceção da final, que é exibida ao vivo diretamente dos estúdios da Globo. Semanalmente, quem decide o eliminado é o próprio grupo que perdeu a disputa de imunidade, por meio de uma votação. Porém, na grande final, quem define o vencedor é o público.

Depois do penúltimo episódio da temporada, em que uma prova determina quem é finalista e quem está de fora da briga pelo prêmio, uma enquete é aberta no site oficial da emissora, o Gshow. A votação dura alguns dias, até que na final do programa é revelado quem recebeu mais votos do público para ser o grande campeão ou campeã da edição.

A previsão até então é que conforme quantos dias dura o No Limite, a final seja no dia 7 de julho, uma quinta-feira.

Quanto é o prêmio?

O prêmio do No Limite é de R$ 500 mil. Em 2022, o felizardo que receber a coroa de campeão também sairá do programa com um carro novinho em folha. Nas últimas edições, quarta e quinta temporada, as vencedoras Luciana Araújo e Paula Amorim também receberam R$ 500 mil cada.

Antes disso, o valor oferecido pelo programa era menor. Na primeira edição, a vencedora Elaine Cosmo de Melo ganhou R$ 300 mil e um carro. No ano seguinte, o campeão Leo Rassi conquistou uma quantia menor, R$ 100 mil e um carro. Na terceira temporada, o prêmio subiu novamente para R$ 300 mil.

Relembre a grande final da edição de 2021:

Leia também

Participantes No Limite 2022: quem são os 24 competidores