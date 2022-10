Fim do 1º turno: acompanhar apuração dos votos no TSE ONLINE

Fim do 1º turno: acompanhar apuração dos votos no TSE ONLINE

Com o encerramento da votação do primeiro turno das eleições às 17 horas, o eleitor já pode acompanhar apuração dos votos no TSE ONLINE. O resultado de quem foi eleito deputado, governador, senador e se vai ter eventual 2º turno será concluído ainda neste domingo.

Acompanhar apuração dos votos em tempo real pelo site do TSE

O site do TSE mostrará a atualização em tempo real da apuração dos votos das urnas. A plataforma disponibiliza uma aba “Brasil”e dos estados para o eleitor acompanhar quem está ganhando as eleições.

>> VEJA AQUI PARA ACOMPAMNHAR O RESULTADO DA ELEIÇÃO 2022: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados

Você ainda pode recorrer à opção de visualização mais “tradicional” do Dia da Eleição: Ligue uma TV para ver as notícias. Todas as principais redes de notícias a cabo e de transmissão terão cobertura até tarde da noite. Veja como assistir a Globoplay online.

Esta eleição é considerada a mais importante desde o fim do regime militar em 1985. E nossa equipe o manterá instantaneamente a par de tudo o que você precisa saber em nossa página das eleições 2022.

