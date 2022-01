Bahia x Mirassol na Copinha: onde assistir ONLINE e horário hoje – 16/01

Queridinho da Copinha, o Mirassol enfrenta o Bahia neste domingo, 16/01, com a bola rolando às 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Manuel Francisco Ferreira pelas oitavas. O jogo do Bahia x Mirassol na Copinha hoje terá transmissão ao vivo online e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Bahia x Mirassol?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 11h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, no estado de São Paulo.

Onde assistir Bahia x Mirassol na Copinha hoje?

O Youtube do Paulistão vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online a partir das 11h, disponível de graça para todos os internautas. Além disso, também pode acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível no site oficial.

O jogo não tem transmissão na TV.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Mirassol terminou em primeiro lugar no grupo 3 da Copinha. Depois, na segunda fase, superou o Atlético-MG por 3 a 1 em campo e, na terceira fase então, bateu o Sport novamente. Agora, pelas oitavas de final, busca manter o favoritismo para buscar o seu primeiro título da competição em sua história.

Enquanto isso, o Bahia ficou em segundo lugar pelo grupo 1 no torneio, mas conseguiu bons resultados desde então. Pena segunda fase venceu o Vila Nova por 2 a 0 e, na terceira fase, bateu novamente o Votuporanguense. Agora, promete dar o seu melhor em campo mais uma vez.

Escalações de Bahia e Mirassol:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto de hoje, o que possibilita que o confronto seja ainda mais acirrado em campo pela vaga.

Provável escalação de Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral; Rafael, Hiago, Cuadrado, Patrick; Raí, William, Felipe Redaelli

Provável escalação de Mirassol: Vinícius; Aguiar, Guilherme, Ivison, Rinaldi; Du Fernandes, Wellington, Tota, Moreira; Itallo, Danilo

