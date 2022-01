Barcelona de Ilhéus x Vitória: onde assistir, horário e escalações – 23/01

Valendo os três pontos pela segunda rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Barcelona de Ilhéus x Vitória se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Cajueiro. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Vitória hoje ao vivo

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Barcelona de Ilhéus x Vitória

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste domingo.

Escalação de Barcelona de Ilhéus: Deijair; Arisson, Caíque, Gustavo, Arnold; Guga, Dinda, Ramirez, João Grilo; Vitinho, Kel

Escalação de Vitória: Lucas; Alemão Teixeira, Alisson, Marco, Gustavo Salomão; João Pedro, Jadson, Gabriel Santiago, Luidy; Eduardo, Guilherme Queiroz

Como estão as equipes na temporada?

O time do Barcelona não teve a estreia no Campeonato Baiano que gostaria de ter, especialmente porque acabou ficando no empate sem gols diante do Unirb, jogando fora de casa. Com o resultado, o elenco de Ilhéus terminou com apenas 1 ponto em 8ª posição, enquanto busca a sua primeira vitória hoje.

Assim como o seu adversário, o Vitória também não conseguiu os três pontos logo de cara. Diante do Juazeirense, ficou em 1 a 1 jogando em casa. Agora, mesmo fora de casa, deve colocar os melhores jogadores em campo para levar para a sua casa o resultado positivo em seu favor.

Leia também:

Finalistas da Copinha 2022: Santos e Palmeiras vão disputar o título