Saiba onde assistir o jogo do Vitória hoje. Foto: Reprodução Canva

Pela primeira rodada do Campeonato Baiano, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo

Bahia de Feira x Vitória: onde assistir o jogo do Campeonato Baiano - 12/01/23

Bahia de Feira x Vitória: onde assistir o jogo do Campeonato Baiano – 12/01/23

Pela primeira rodada do Campeonato Baiano em 2023, as equipes de Bahia de Feira x Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h15 (horário de Brasília). A bola vai rolar na Arena Cajueiro, em Feira de Santana na competição estadual. Saiba onde assistir ao jogo e todos os detalhes no texto a seguir.

Leia também: Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023

Como assistir jogo do Bahia de Feira x Vitória hoje

O jogo do Bahia de Feira x Vitória hoje vai passar na TVE e no Youtube às 19h15 (Horário de Brasília).

Disponível somente no estado da Bahia, o canal da TV Educativa detém os direitos de transmissão do campeonato para exibir de graça na TV aberta.

Também dá para assistir no canal do TVE no Youtube de graça. É só o torcedor sintonizar o canal, procurar pelo jogo e curtir a transmissão.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão tem início uma hora antes, às 18h15, devido ao fuso horário local.

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Onde assistir: TVE e Youtube

Como vem as equipes ao jogo de hoje?

Tanto Vitória como Bahia de Feira vão protagonizar uma disputa acirrada nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Baiano em 2023.

O Vitória fez uma ótima campanha no ano passado. O time conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão, além de disputar a Copa do Nordeste também nesta temporada. Agora, busca o título no Campeonato Baiano.

Do outro lado, o Bahia de Feira terminou em terceiro lugar na classificação com 17 pontos, somados em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Na semifinal, o elenco perdeu para o Atlético de Alagoinhas e foi desclassificado cedo do torneio.

Jogos da rodada no Campeonato Baiano

Três partidas já foram disputadas esta semana pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Nesta quinta-feira, além do jogo do Bahia de Feira x Vitória, outro confronto será realizado.

Itabuna 1 x 0 Jacobinense

Bahia x Juazeirense

Barcelona x Atlético BA

Quinta-feira, 12/01:

Bahia de Feira x Vitória - 19h15

Doce Mel x Jacuipense - 21h30

Você também vai gostar de ler:

Gols da Copinha 2023: confira os 5 melhores da fase de grupos

Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online