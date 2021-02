BBB21: prova surpresa hoje (13/2)? Saiba que horas começa

Prova no BBB21 em plano o sábado (13)? Sim. Isso porque, uma ação publicitária no reality show precisou ser revista e a marca patrocinadora pediu para que realizasse uma atividade para mostrar aos participantes a importância da diversidade e do respeito. A ação surge após duas semanas de confinamento conturbadas em que participantes perseguiram Lucas Penteado e o julgaram por beijar Gilberto. Fora outros comportamentos suspeitos que repercutiram fora da casa. Mas, afinal, que horas começa a nova prova no Big Brother? O DCI conta.

Prova no BBB21 hoje sábado (13/2)

A produção gravou na tarde deste sábado uma dinâmica promovida por uma marca de cerveja que apoia a diversidade e o respeito. Na ação, os brothers e sisters se dividiram em grupos de duas a três pessoas e formaram palavras-chave como respeito, diversidade e inclusão (questões que faltaram entre eles no BBB21 dos últimos dias).

O objetivo dos participantes era recitar as palavras e fazer reflexões sobre os significados. Ao final, a marca patrocinadora decidirá se eles terão direito a uma festa produzida na noite deste sábado (13).

Que horas começa a prova no BBB21?

A prova surpresa será exibida na edição de hoje do Big Brother Brasil, que tem início a partir das 22h35 logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer. Além disso, será revelado ao público se os participantes terão direito a uma festa.

A ação surpresa (diga-se prova) não estava prevista no reality show. Segundo o site Notícias da TV, devido aos últimos acontecimentos na casa do BBB21, a marca pediu para rever a propaganda, que a princípio seria só uma festa patrocinada.

A marca de cerveja que patrocina o BBB21, aliás, é uma das principais apoiadoras da respeito e da diversidade entre as pessoas.

“Não compactuamos com comportamentos que levam a exclusão e desrespeito. Ainda que, como patrocinadores, não tenhamos interferência no programa, entendemos que com as nossas ações lá dentro podemos reforçar o caráter de entretenimento do reality show e levantar temáticas importantes para a nossa sociedade, alinhadas com o que acreditamos”, disse Vanessa Brandão, diretora de marketing do segmento mainstream da Heineken Brasil, que representa a marca de cerveja patrocinadora do BBB21.