Resumo BBB21 (13/02): Karol muda voto e Fiuk vê exclusão da casa

Sem festa na noite anterior, a madrugada deste sábado (13) no BBB21 foi palco para conversas sobre o jogo. a líder Karol Conká, por exemplo, deixou Sarah de escanteio e reconsiderou o voto em Carla Diaz na formação do terceiro paredão da temporada do reality show. Além disso no Resumo BBB21, Fiuk chorou e lamentou estar sendo ignorado por Caio.

Resumo BBB21 – Karol Conká muda voto

Resumo BBB21: Karol Conká reuniu seus aliados como Nego Di, Pocah, Lumena e Projota no quarto do líder e disse que repensou a sua indicação da formação de paredão de domingo (14). A rapper, que antes tinha cravado voto em Sarah, disse que Carla Diaz voltou a ser sua opção de voto.

“Tava pensando assim: ‘já pedi desculpas, já botei no vip e já me redimi. Quer minha alma? Quer que eu entregue o jogo? Essa menina jamais ia fazer esse tipo de coisa. Ela iria querer me ver definhar. Quer ver o bicho pegar? É só eu botar ela no paredão com a justificativa que ela não faria isso por mim. Falar ‘mano, já dei o vip, já fiz tudo, mas a gente tem problema que vai além daquela festa’. É verdade. Parece que eu tô entregando o game para a menina. Aí, já é demais. Já botei no vip, dei a oportunidade de comer do meu lado e do lado do boy que eu arranjei pra ela”, desabafou Karol.

Nego Di critica decisão de Karol

Apesar de ser amigo da líder da semana, Nego Di, que participava da conversa, disse que não concorda com a decisão de mandar Carla ao paredão. Para o humorista, a atitude soaria inocorrente.

“Uma pessoa que chama a outra pro vip e põe no paredão sem ter dado uma treta é incoerência. As pessoas que estão no vip são quem tu tem mais afinidade ou está praticando perdão. Aí, tu vai botar ela no paredão por algo que tu mesmo gostaria que ela tivesse virado a página. Quando tu não bota no paredão, tu dá mais um tapa de luva e coloca ela na obrigação perante o público de não te indicar. Se ela te indica, com certeza, as pessoas não vão te tirar e na primeira oportunidade ela sai fora. Vem por água abaixo tudo o que ela mostrou ser até agora”, explicou.

Já Karol, falou ter presenciado momento em que Carla a criticava na casa mais vigiada do Brasil. “Eu ouvi dela ‘eu sei ser ruim”. O humorista, então, frisou o seu conselho para a rapper. “Então, deixa ela ser ruim. Não seja tu a ruim”.

Também no Resumo BBB21, mais tarde, o humorista conversou com Pocah na área externa da casa e a pediu para convencer Karol a não indicar Carla ao paredão.

Fiuk desaba sobre monstro dado por Caio

O filho de Fábio Jr. ainda não engoliu o fato de ter sido castigado com o monstro pelo anjo da semana Caio. Em desabafo com Thaís, o antagonista de A Força do Querer chorou e disse que tem sido ignorado pelo brother. “Porque agora parece que eu não existo, eu chego, o cara sai… Não mas eu acho isso muito estranho. Não custa nada o cara vir falar… Banca a decisão, poxa”, disse.

Resumo BBB21: Fiuk também criticou a maneira com que o amigo de Rodolffo cortou relações com ele. “Isso aí que me pegou. Aí venho, chego perto dele e o cara sai fora. Estamos no maior papo, no carinho. Então é isso que tem guardado agora ali? Aqui dentro fica tudo maior. Não dá para simplesmente cortar relação, ou sei lá. Quero ver até onde ele vai”.