Avião com doses contra covid bate em jumento na Bahia

Uma situação pra lá de inusitada ocorreu nesta quarta-feira, 3 de março, no interior do estado da Bahia, na cidade de Ibotirama. Um avião que transportava doses da vacina da Covid para região, acabou colidindo em um jumento ao aterrissar. O susto foi confirmado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), e noticiado pelo portal G1.

Avião bate em jumento

De acordo com a Secretaria, o avião transportava quatro caixas com vacinas da Covid, que por sua vez, não foram danificadas com o acidente. A aeronave da Casa Militar do Governador da Bahia pousou na pista do aeródromo do município na manhã desta, e o piloto, único “passageiro”, não teve ferimentos com a colisão.

O órgão informou que o avião que transportava as doses da vacina da Covid para cidades vizinhas, não somente Ibotirama, sofreu alguns danos, por isso, foi substituído por outro veículo. O momento do choque contra o animal silvestre foi repentino, e a aeronave já havia pousado na pista. No entanto, não conseguiu desviar do jumento devido a sua velocidade.

A equipe da Polícia Militar esteve no local para prestar auxílio à ocorrência e verificou que o animal ficou ferido e fugiu do local. Não há informações sobre as extensões dos ferimentos do animal.

A Sesab informou que o acidente não comprometeu a distribuição das doses da vacina. No entanto, por causa da logística, haverá atraso na chegada do imunizante às cidades de Barreiras, Guanambi e Santa Maria da Vitória.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou as empresas aéreas a transportarem vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros de aviões. O transporte só pode ocorrer se não houver passageiros durante o voo.

