Corpus Christi é feriado em Goiânia em 2023?

Em 2023, o dia de Corpus Christi vai cair em 8 de junho. A data é uma comemoração religiosa sobre a instituição da Eucaristia, e ela é celebrada sempre na segunda quinta-feira depois do Domingo de Pentecostes, mas uma dúvida que costuma surgir é se Corpus Christi é feriado em Goiânia ou ponto facultativo. Saiba mais sobre a data e suas tradições.

Corpus Christi é feriado Goiânia ou ponto facultativo?

De acordo com o calendário da cidade, Corpus Christi é feriado em Goiânia no ano de 2023. Em outros lugares, o 8 de junho, quinta-feira, pode ser determinado como ponto facultativo, ou seja, em que fica a cargo da empresa ou instituição decidir se será um dia de descanso.

O que se comemora em Corpus Christi?

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas carrega grande importância para a Igreja Católica, sendo também celebrado em algumas igrejas anglicanas e luteranas. A festa religiosa foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes. Essa data tem como objetivo comemorar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ritual sagrado instituído por Jesus durante a realização da Última Ceia.

Mas o surgimento da data da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo se deu quando a Igreja Católica viu a necessidade das pessoas sentirem a presença real de Cristo. Entre as possíveis origens do dia de Corpus Christi, está a história de um sacerdote chamado Pedro de Praga, que vivia angustiado em questionamento sobre a presença de Cristo no pão consagrado. Com isso, ele decidiu ir em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma, para pedir o dom da fé. Passando por Bolsena, na Itália, enquanto era celebrada a Santa Missa, a dúvida surgiu novamente.

No entanto, na hora da Consagração, a resposta lhe veio em forma de milagre: a hóstia branca transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, o sanguíneo e a toalha do altar. Diante disso, a pedido do Papa Urbano IV, os objetos milagrosos foram para Oviedo, na Espanha, em solene procissão, que foi a primeira com sinais de Eucaristia.

Todos os feriados municipais em Goiânia de 2023:

24 de maio (quarta-feira): Dia de Nossa Senhora Auxiliadora

7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi