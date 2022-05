Próximo feriado nacional: brasileiro tem mais 5 feriados até fim do ano

Se em abril tivemos duas possibilidades de folga, o mês de maio foi bem diferente, em que contou apenas com um feriado, que ainda caiu num domingo. Com isso, muitos já se perguntam sobre quando haverá uma nova possibilidade de descanso no calendário. Confira qual é a data do próximo feriado nacional.

Quando é o próximo feriado nacional em 2022

O próximo feriado nacional em 2022 será apenas em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. No entanto, na quinta-feira do dia 16 de junho comemora-se o dia de Corpus Christi, que, apesar de ser ponto facultativo no país, muitos estados e municípios costumam incluí-lo no calendário de feriados. A data é a última possibilidade de descanso do semestre, que ainda pode render uma emenda com o fim de semana por cair em uma quinta-feira.

Mas, em 2022, esse cenário será diferente para os paulistanos. A data foi antecipada no megaferiado em 2021 na capital, que foi uma das medidas da prefeitura para conter o avanço da pandemia de covid-19 na época. Dessa forma, as instituições que aderiram a essa medida no ano passado vão ter um dia de descanso a menos em 2022.

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Como o próprio nome diz, o ponto facultativo é uma data opcional, ou seja, fica a cargo da empresa decidir se será um dia de trabalho ou não. Todo ano, o governo federal publica uma portaria definindo quais dias entram nessa classificação, que costumam ser datas comemorativas ou históricas mas que não se enquadram como feriado nacional.

Dessa forma, diferentemente dos feriados, nos pontos facultativos não é obrigatório que as empresas do setor privado dispensem seus funcionários. No setor público, a folga nesses dias é mais comum, como acontece, por exemplo, com escolas municipais e estaduais.

O que foi a Independência do Brasil

O dia da Independência do Brasil é o próximo feriado nacional do calendário de 2022. A data celebra o marco histórico em que a nação brasileira se tornou independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. Na ocasião, Dom Pedro teria proclamado a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Mas esse decreto foi resultado de um longo processo de desgaste nas relações entre os dois lados.

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, foram realizadas diversas mudanças no país. Na época, Dom João VI era quem estava à frente de Portugal, e as medidas que implementou promoveram a modernização no território brasileiro, além do desenvolvimento econômico e cultural. As principais mudanças foram a abertura dos portos, em 1808, e a elevação do Brasil à condição de parte do reino português, em 1815, deixando de ser uma colônia.

No entanto, esta última medida não satisfez boa parte da população portuguesa e, somada a outros fatores, resultou na Revolução Liberal do Porto, em 1820. Essa mobilização reivindicava reformas no país, além do retorno do rei para a cidade de Lisboa. Em meio a esse cenário, o que desencadeou, de fato, o processo de Independência do Brasil foi a intenção da Corte Portuguesa em revogar todas as ações realizadas por Dom João VI.

Diante da chance de recolonização do Brasil, a elite começou a se mobilizar, dando origem a um movimento separatista. Na época, o príncipe regente Dom Pedro também aderiu ao processo, em que se tornou uma das principais lideranças. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, declarou a independência, que só foi reconhecida por Portugal dois anos depois, em 1824.

Quantas vezes teremos feriado nacional em 2022?

Ao todo, em 2022, o Brasil terá 9 feriados nacionais, além das datas comemorativas estaduais e municipais. No entanto, no segundo semestre do ano, haverão poucas possibilidades de folgas prolongadas para todo o país. Muitos feriados nacionais vão cair na quarta-feira, impedindo a chance de emendar com outros dias da semana. Esse é o caso do próximo feriado nacional, que é o dia da Independência do Brasil (7 de setembro), além dos dias de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro).

Apenas o dia da Proclamação da República, 15 de novembro, terá a possibilidade de emenda, por ser numa terça-feira. Até mesmo o Natal não irá render uma folga, já que cai num domingo. No entanto, para os funcionários públicos há o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, que vai ser numa sexta-feira, junto ao fim de semana.

Feriados e pontos facultativos em 2022

1º de janeiro (sábado), Confraternização Universal (feriado nacional);

28 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);

1º de março (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);

2 de março (quarta-feira), quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas);

15 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril (quinta-feira), Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (domingo), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro (quarta-feira), Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (quarta-feira), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (sexta-feira), Dia do Servidor Público – art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, (ponto facultativo);

2 de novembro (quarta-feira), Finados (feriado nacional);

15 de novembro (terça-feira), Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro (domingo), Natal (feriado nacional).

Veja também: Quando começa o inverno em 2022? Veja datas das estações