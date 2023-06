Relembre o caso do serial killer de Curitiba, mostrado no Linha Direta

O caso do serial killer de Curitiba é o tema do Linha Direta desta quinta-feira, 1º. O crime aconteceu entre abril e maio de 2021 por José Tiago Correia Soroka, que matou três homens homossexuais motivado por homofobia. O criminoso foi condenado há mais de 100 anos de cadeia.

Serial killer de Curitiba fez três vítimas durante a pandemia

Soroka fez vítimas na capital paranaense e também em Santa Catarina. O crime aconteceu em plena pandemia e chamou atenção da polícia ter os mesmos padrões.

Os três crimes ocorreram às terças-feiras. Soroka usava um aplicativo de relacionamentos voltado para homens gays para marcar supostos encontros amorosos na casa dos vítimas. O assassino, no entanto, quando chegava ao local, surpreendia as vítimas com um mata-leão e as estrangulava até a morte. Ele também levava os pertences dos jovens para revender.

As vítimas de Soroka foram o enfermeiro David Júnior Alves Levisio, de 30 anos, o professor universitário Robson Olivino Paim, 36, e o estudante de medicina Marcos Vinício Bozzana, 25 anos. A polícia também apurou que entre outras 10 e 20 pessoas sofreram roubos cometidos pelo criminoso – o dinheiro da venda dos itens era usado pelo serial killer de Curitiba para comprar drogas.

Par que não fosse capturado pela polícia, Soroka se hospedava em pensões usando nomes falsos, além de trocar frequentemente de moradia.

O criminoso foi preso em 29 de maio de 2021, após a denúncia de uma quarta vítima que sobreviveu ao ataque, e confessou ser o autor dos três assassinatos, mas a polícia ainda apura se ele pode ser responsável por outro crimes.

O serial killer de Curitiba foi condenado há 104 anos de prisão por latrocínio, roubo agravado, extorsão e homofobia, além do pagamento de uma multa de R$ 9,2 mil.

Além da exibição do caso de Soroka, o Linha Direta também mostrará o assassinato de Renata Ferraz, uma jovem transexual, da cidade de Patos, no sertão da Paraíba, morta aos 16 anos. O suspeito do crime, Giovani de Lima Galdino Silva, ainda está foragido.

O programa disponibiliza uma linha para denúncias anônimas caso o público tenha alguma informação que leve até o paradeiro de Giovani.

Que horas começa Linha Direta hoje?

O Linha Direta começa às 23h05, horário de Brasília, logo após o Cine Holliúdy. O episódio desta quinta terá uma hora de duração e será encerrado às 00h05, seguido do Jornal da Globo.

Além do canal aberto da Globo, o público pode assistir o programa pelo Globoplay. A plataforma disponibiliza o sinal ao vivo da emissora gratuitamente mediante cadastro gratuito. Se você já tem uma conta Globo.com, é só fazer login. Se não, cadastre-se.

Os episódios também são disponibilizados na íntegra para os assinantes da plataforma de streaming assistirem posteriormente. Nesse caso, é necessário ter um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo.

O programa retornou para uma nova temporada, agora sob o comando de Pedro Bial, depois de 16 anos fora do ar. Até agora, a atração já ajudou a prender um foragido da justiça após a exibição do caso da menina Lorena, 2, que foi morta em 2022.

John Lenon Menezes Maia, suspeito de ter cometido o crime, foi preso após a exibição do caso no último dia 18 de abril no mesmo episódio que mostrou o assassinato do menino Henry Borel, 4.

Durante os anos em que ficou no ar na década de 2000, o Linha Direta ajudou a prender mais de 400 foragidos da polícia.

