Silvio Santos recebe Bolsonaro em casa: ‘aceitar opinião do chefe’

Silvio Santos completou mais uma primavera no último dia 12 e, para honrar e homenageá-lo, os Correios lançaram um selo alusivo ao aniversário de 90 anos do comunicador, que já está em circulação e pode ser solicitado em qualquer agência do país.

Silvio Santos ganha homenagem de Bolsonaro

A entrega do selo foi feita pessoalmente pelo presidente dos Correios, Floriano Peixoto que junto do ministro das Comunicações, Fábio Faria – genro de Silvio Santos – e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estiveram na casa do comunicador na noite desta terça-feira em São Paulo.

Tanto Bolsonaro quanto Silvio Santos, que são grupo de risco da doença coronavírus, aparecem sem máscaras no encontro.

O genro do comunicador divulgou um vídeo em suas redes sociais onde registrou o momento em que o sogro agradece o presidente pela homenagem. Na ocasião, Silvio emenda: “Só espero que você não mude nada. Continue assim como você está. Não precisa fazer discurso nem nada. O povo gosta de você como você é”.

Ele prossegue falando sobre carisma: “É um jeito. Igual a mim. O pessoal fala ‘Silvio Santos tem carisma’. O que é carisma? Não sei. Não aprende na escola. É inexplicável. Como você. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que ele é”. E encerra com mais um elogio: “Eu simpatizo como você, por que não sei!”.

SBT emite nota

De acordo com o colunista Maurício Stycer, do UOL, a diretoria de Recursos Humanos da emissora foi responsável pela circulação da nota, que dizia que o SBT era uma concessão de televisão que pertencia ao Governo Federal, e por isso aconteceu o encontro.

“A minha concessão de concessão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu ‘patrão’ que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono, ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego “, dizia trecho da nota.