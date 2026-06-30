Cachorro pode receber pensão após separação de donos? Veja decisão do TJ

Cachorro pode receber pensão após separação de donos? Veja decisão do TJ

Quem fica com os animais de estimação depois do fim de um relacionamento pode exigir que o ex-companheiro ajude a pagar ração, veterinário e outros custos? Para a Justiça de Santa Catarina, a resposta é não, pelo menos nas circunstâncias analisadas em um processo julgado recentemente.

A 10ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a decisão que negou o pedido de uma mulher para obrigar o ex-companheiro a dividir as despesas de dois cachorros adquiridos durante a união estável. O entendimento segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual não é possível aplicar, por analogia, as regras da pensão alimentícia aos animais de estimação.

O casal viveu em união estável entre 2014 e 2022, em Blumenau. Após a separação, os dois cães permaneceram com a mulher.

Sem um acordo sobre quem arcaria com os custos dos animais, ela entrou na Justiça para pedir que o ex-companheiro participasse do pagamento das despesas de manutenção dos pets.

Na ação, a autora alegou que os cachorros foram adquiridos durante o relacionamento e sustentou que assumir sozinha todos os gastos representaria um enriquecimento sem causa do ex-marido.

O pedido, no entanto, foi rejeitado tanto na primeira quanto na segunda instância.

Ao analisar o recurso, o desembargador relator explicou que a intenção da autora não era discutir guarda compartilhada dos animais ou eventual copropriedade, mas obrigar o ex a custear despesas de cães que permaneceram exclusivamente sob seus cuidados.

Segundo o magistrado, esse tipo de obrigação não encontra respaldo na legislação brasileira.

O voto destaca que os animais de estimação não são equiparados a filhos perante o Direito de Família. Por isso, as regras da pensão alimentícia não podem ser aplicadas aos pets.

A decisão também cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.944.228/SP), que já havia afastado a possibilidade de estabelecer pensão alimentícia para animais de estimação.

O que vale atualmente na Justiça sobre pensão?

Embora a Justiça brasileira já reconheça, em alguns casos, a possibilidade de discutir guarda ou convivência de animais após o fim de um relacionamento, isso não significa que exista obrigação automática de um ex-companheiro pagar despesas de manutenção do pet.

Na avaliação do TJSC, como os cães permaneceram exclusivamente com a autora e não houve acordo prévio sobre a divisão dos custos, não havia fundamento jurídico para impor ao ex a obrigação de contribuir financeiramente.

A decisão da 10ª Câmara de Direito Civil foi unânime.