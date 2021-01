Córdoba x Real Sociedad (20/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, Córdoba e Real Sociedad entram em campo nesta quarta-feira (20), às 15h, no Estadio Nuevo Arcángel, em busca da classificação para a próxima fase. Em partida única, quem vencer garante o passaporte para as quartas de final. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Córdoba x Real Sociedad: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Córdoba x Real Sociedad

Na equipe do Córdoba, nenhuma alteração deve ser feita, já que o time não possui novas lesões.

Provável Córdoba: Becerra; Álvaro, Cruz, Molina, Robles; Ortiz, del Moral; Valverde, de las Cuevas, Moutinho; Willy.

Gorosabel, Merino, Januzaj, David Silva e Monreal não estão disponíveis para o treinador Alguacil, já que não aparecem na lista de convocados divulgada pelo clube.

Provável Real Sociedad: Remiro; Munoz, Sagnan, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Zubimendi, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

Jogos pela Copa do Rei

Além disso, outros três jogos ainda vão acontecer pelas oitavas de final da Copa do Rei. Então, saiba quais são eles e os horários para assistir.

Alcoyano x Real Madrid – 17h

Ibiza x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 15h

Cornellá x Barcelona – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes na temporada?

O time do Córdoba disputa a terceira divisão do espanhol, conhecida como Segunda Divisón B. Atualmente, está em terceiro lugar pelo grupo 4 na divisão B. Além disso, possui cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Real Sociedad joga na elite do futebol espanhol, a La Liga, como é conhecido o Campeonato Espanhol. Então, o Real aparece em 6º lugar, contabilizando trinta pontos. A equipe começou bem o torneio, liderando com folga, mas acabou não conseguindo manter o bom mesmo desempenho. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.