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Dupla Sena 3013 e resultado hoje: sorteio desta sexta-feira

Sorteio começa às 21h com prêmio de R$ 5,5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Dupla Sena concurso 3013 DCI
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O resultado da Dupla Sena 3013 será divulgado nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, em São Paulo. O concurso tem duas faixas de dezenas sorteadas e pode pagar prêmio de R$ 5,5 milhões aos apostadores que acertarem os seis números no primeiro ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 3013

1º Sorteio: 06-13-34-35-39-43

2º Sorteio: 02-12-21-24-37-44

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso da Dupla Sena, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 3005. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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