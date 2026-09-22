Cantor Rick morre em acidente de helicóptero aos 59 anos

Cantor ficou famoso em dupla com Renner e fez sucessos cantados até hoje

O cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22), depois de desaparecer durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, na segunda-feira (21). A aeronave foi localizada em Santa Bárbara, no município de Urubici.

Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar e de outros 4 ocupantes. O helicóptero, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, perdeu contato durante o trajeto em uma região de serra atingida por chuva forte e condições meteorológicas adversas.

A aeronave foi encontrada pelas equipes de busca após horas de operação na região. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Helicóptero com Rick caiu durante voo em Santa Catarina

O helicóptero saiu de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra catarinense. Esse era o trajeto previsto no plano de voo da aeronave.

O aparelho era um Bell 430, modelo registrado com a matrícula PP-MGR. Segundo dados divulgados sobre a aeronave, ela pertencia à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo e estava com a situação cadastral regular perante a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Antes do desaparecimento, Rick e Bruno Avelar haviam chegado a Santa Catarina em uma aeronave particular. De acordo com informações divulgadas durante as buscas, os dois seguiram posteriormente de helicóptero em direção a São Joaquim.

Rick e o empresário Bruno Avelar estavam a bordo do Bell 430. O voo também transportava um videomaker e o piloto. Durante as buscas, houve informações sobre a possível presença de uma quinta pessoa, mas a relação completa de ocupantes ainda dependia de confirmação oficial.

Bruno Avelar é empresário, palestrante e fundador do projeto “O Poder do Network”. Ele era amigo de Rick e havia acompanhado o cantor durante a viagem.

Mau tempo dificultou buscas

A região da Serra catarinense registrava chuva intensa e condições meteorológicas adversas quando o helicóptero perdeu contato. O mau tempo também dificultou o trabalho das equipes de resgate. Durante a noite de segunda-feira, as condições meteorológicas chegaram a interromper parte da operação aérea, com previsão de retomada dos trabalhos na manhã de terça-feira.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina chegaram a concentrar os trabalhos na região de Vacas Gordas, em Urubici, apontada inicialmente como uma possível área da queda. Depois, os esforços foram ampliados para outro ponto, próximo a São Joaquim, a partir do último sinal de celular registrado por um dos ocupantes.

A Força Aérea Brasileira também participou da operação, utilizando aeronaves especializadas em missões de busca e salvamento, entre elas o Black Hawk e o SC-105 Amazonas.

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