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Novo corte de cabelo de Angélica antecipa tendência de 2027; veja mudança por Celso Kamura

Apresentadora deixou os fios longos de lado e um corte na altura dos ombros

Escrito por Anny Malagolini
corte cabelo angélica Foto: redes sociais
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Angélica está de visual novo. A apresentadora apareceu com os cabelos mais curtos, deixando para trás o comprimento longo que vinha usando. A transformação foi assinada pelo hairstylist Celso Kamura, conhecido por trabalhar com diversas celebridades brasileiras.

Como é o novo corte de cabelo de Angélica?

O corte escolhido por Angélica é um long bob, também chamado de lob. Os fios ficam aproximadamente na altura dos ombros ou um pouco abaixo da clavícula, mantendo o loiro característico da apresentadora. A base é predominantemente reta e cheia, enquanto camadas longas e discretas ajudam a criar movimento. Na parte da frente, os fios acompanham o contorno do rosto e ficam levemente mxais compridos.

Não se trata de um corte extremamente repicado. A proposta é preservar a densidade das pontas e deixar o cabelo com aparência encorpada. O resultado funciona tanto nos fios lisos quanto nos cabelos modelados com ondas.

Nas imagens do novo visual, o cabelo ganha movimento nas pontas, criando um acabamento sofisticado, mas sem deixar o corte com aparência muito rígida.

A escolha também permite diferentes formas de finalização. O cabelo pode ser usado liso, com as pontas mais polidas, ou com ondas largas para um efeito mais despojado. Na prática, o long bob funciona como uma transição entre o cabelo curto e o longo. Ele mantém a sensação de leveza proporcionada pela retirada do comprimento, mas permite prender os fios com mais facilidade e criar diferentes penteados.

Cabelo médio deve ganhar força em 2027

A mudança de Angélica acontece depois de um período em que os cabelos bem curtos ganharam espaço entre as famosas. Em 2026, cortes na altura do queixo e versões mais marcadas do bob apareceram em diferentes transformações de celebridades. O visual de Bruna Marquezine foi um dos exemplos que ajudaram a colocar o cabelo curto entre os cortes mais comentados do ano.

Para 2027, a tendência começa a caminhar para uma proposta diferente. As previsões para a próxima temporada apontam para cortes médios, movimento e aparência mais natural dos fios.

É nesse cenário que entram o long bob e o chamado clavicut, corte que termina próximo à clavícula. A principal diferença em relação aos bobs mais curtos é justamente o comprimento: os fios continuam curtos em relação ao cabelo longo, mas oferecem mais possibilidades de penteado.

Outra característica da tendência é a preferência por pontas mais encorpadas e camadas menos evidentes. Em vez de um cabelo excessivamente desfiado, a ideia é manter a estrutura do corte e acrescentar movimento por meio da modelagem e de camadas sutis.

Veja como fazer a trend do cabelo curto

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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