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Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Estudiantes: 3 formas de transmissão

Timão e Estudiantes se enfrentam às 21h30 pela Libertadores

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao jogo do Corinthians hoje DCI
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Nesta quarta-feira, 9 de setembro, o Corinthians enfrenta o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Timão busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem ao confronto de volta.

Onde assistir ao jogo do Corinthians hoje?

Estudiantes x Corinthians na Libertadores terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge TV e Paramount+. A Globo exibe a partida na televisão aberta, enquanto ge TV e Paramount+ transmitem o jogo por streaming. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado.

O jogo começa às 21h30, horário de Brasília, e será disputado na Argentina.

O Corinthians chega às quartas de final depois de eliminar o Rosario Central nas oitavas. Após empatar por 0 a 0 no primeiro jogo, na Argentina, o Timão venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a classificação.

Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta o Estudiantes no primeiro duelo das quartas de final. A partida de volta está marcada para 16 de setembro, em São Paulo.

Maiores campeões da Libertadores

O Independiente, da Argentina, está entre os maiores campeões da Libertadores com 7 títulos. O time argentino levou a taça nos anos de 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. O clube garantiu a hegemonia no futebol sul-americano entre os anos 60 e 70, quando venceu duas e quatro seguidas respectivamente.

Em segundo lugar e próximo do líder no ranking vem o Boca Juniors, também da Argentina, com 6 taças nos anos de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007.

Ao todo, 25 times já levantaram o troféu mais valioso do futebol na América do Sul. Entre os brasileiros, São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras foram as que mais venceram.

Confira a lista completa dos maiores campeões da Libertadores a seguir.

Independiente (Argentina) – 7 títulos
Boca Juniors (Argentina) – 6 títulos
Peñarol (Uruguai) – 5 títulos
River Plate, Estudiantes e Flamengo – 4 títulos
Olimpia (Paraguai), Nacional (Uruguai), São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras – 3 títulos
Cruzeiro, Internacional e Atlético Nacional (Colômbia) – 2 títulos
Fluminense, Colo-Colo (Chile), San Lorenzo (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), LDU (Equador), Argentinos Juniors (Argentina), Corinthians, Vasco, Atlético MG e Once Caldas (Colômbia) – 1 título

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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