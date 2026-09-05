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VÍDEO: assista o momento do acidente na Zeferino Vaz hoje em Paulínia

Acidente aconteceu sábado de manhã

Escrito por Anny Malagolini
acidente paulinia Foto: Gustavo Biano/EPTV
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SÃO PAULO – Um homem de 49 anos morreu na manhã deste sábado (5) após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, no km 121, no bairro Betel. O acidente foi registrado por câmeras de segurança da estrada.

As imagens mostram o momento em que o motorista, que seguia no sentido Campinas, perde o controle do veículo. O carro atravessa o canteiro central, invade a pista contrária e atinge o caminhão de frente. A vítima estava sozinha no automóvel, que tinha placas de Campinas. O homem morreu ainda no local devido à força da colisão.

Assista ao vídeo:

O caminhão havia saído de Santa Catarina e estava vazio no momento do acidente. Segundo funcionários da transportadora, o veículo seguia para o estacionamento da empresa, localizado a aproximadamente dois quilômetros do ponto da batida.

Equipes da concessionária Rota das Bandeiras foram mobilizadas para retirar o caminhão e realizar a limpeza da pista. Durante o atendimento, o trânsito precisou ser desviado pelo acostamento e houve registro de congestionamento no trecho.

O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool.

A perícia também esteve no local e vai auxiliar na investigação das circunstâncias que levaram à perda de controle do carro. Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o acidente.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para o atendimento, mas a equipe médica confirmou a morte do motorista. Duas equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da concessionária participaram da ocorrência.

Segundo acidente

Outro acidente foi registrado na mesma manhã na Rodovia Professor Zeferino Vaz, também em Paulínia. Segundo a Polícia Rodoviária, a ocorrência aconteceu no sentido Campinas e teria sido provocada por motoristas que reduziram a velocidade para tentar filmar o acidente ocorrido na pista contrária.

Não houve vítimas nessa segunda ocorrência e o trânsito seguia normalmente no sentido Campinas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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