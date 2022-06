Feriado de Santo Antônio: saiba em quais cidades a data é celebrada

Celebrado no dia 13 de junho, o Dia de Santo Antônio é feriado em diversas cidades do Brasil. Na data em que são rendidas homenagens ao santo casamenteiro, o funcionamento do comércio e de outras atividades costuma ser alterado por causa do Feriado de Santo Antônio. Por isso, é importante ficar atento a lista de cidades em que a data é feriado.

Feriado de Santo Antônio em quais cidades

São Paulo: De acordo com o governo estadual, 24 cidades paulistas celebram a data. São elas: Americana, Adamantina, Apiaí, Cachoeira Paulista, Caraguatatuba, Cordeirópolis, Guaratinguetá, Iperó, Itaí, Junqueirópolis, Lins, Macatuba, Martinópolis, Piracicaba, Piracaia, Pirajuí, Pindorama, Rancharia, Osasco, Pradópolis, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Urânia e Vargem.

Entre essas, a prefeitura de Piracicaba anunciou a transferência do feriado de Santo Antônio do dia 13 de junho para o dia 17 de junho. Na cidade, só haverá expediente nos serviços municipais de saúde de urgência e emergência. No entanto, o decreto não interfere no funcionamento de serviços realizados por empresas privadas.

Rio de Janeiro: Para os cariocas, a data é feriado municipal nas cidades de Duque de Caxias, Miguel Pereira, Miracema, Nova Iguaçu, Pinheiral, Porciúncula, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, Saquarema, Sapucaia, Teresópolis e Volta Redonda.

Mato Grosso do Sul: As cidades que têm o santo como padroeiro tiveram o dia do Feriado de Santo Antônio transferido da segunda-feira (13) para a sexta-feira (17). Um decreto publicado pelo governo do estado no Diário Oficial determinou que as medidas são válidas para as repartições públicas dos órgãos do Poder Executivo dos municípios de Batayporã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos.

Dessa forma, servidores estaduais que vivem nestes municípios terão dois dias de folga na semana de Corpus Christi: quinta-feira, 16 de junho, e sexta-feira, 17 de junho. No entanto, o governo reforça que a folga não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais que não possam ser paralisados ou interrompidos.

Mato Grosso: O dia do santo casamenteiro será comemorado nas cidades de Barra do Garças, Nova Monte Verde, Paranaíta, Santo Antônio de Leverger, Sinop, Tabaporã.

Minas Gerais: De acordo com o Tribunal de Justiça do estado, a data é comemorada por 34 municípios mineiros. São eles: Abaeté, Araçuaí, Bicas, Bonfim, Campanha, Curvelo, Diamantina, Governador Valadares, Grão-Mogol, Igarapé, Ipanema, Itapajipe, Jacinto, Jacutinga, Juiz de Fora, Mantena, Mateus Leme, Mesquita, Miraí, Ouro Branco, Paracatu, Patos de Minas, Peçanha, Prados, Salinas, Santa Bárbara, Santo Antônio do Monte, São Romão, Sete Lagoas, Teixeiras, Tiros, Unaí, Visconde do Rio Branco.

Paraná: O Feriado de Santo Antônio é comemorado nas cidades do Alto Paraná, Bocaiúva do Sul, Cambé, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Imbituva, Iporã, Lapa, Manoel Ribas, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste e Ubiratã.

Rio Grande do Sul: A data é celebrada nos municípios de Bento Gonçalves, Coronel Bicaco, Frederico Westphalen, Guaporé, Lavras do Sul, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio das Missões e Sarandi.

Alagoas: O dia de Santo Antônio é feriado municipal nas cidades de Maragogi, Major Izidoro e Olho d’água das Flores.

Sergipe: No estado, apenas as cidades de Ilha das Flores e Itabaiana. Nelas, decretos municipais estabeleceram o dia 13 de junho como Feriado de Santo Antônio.

Pernambuco: A data é celebrada nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Salgueiro, ambas as cidades tem o santo casamenteiro como padroeiro.

Para quem gosta de se programar para curtir melhor as datas, é bom ficar atento aos próximos feriados nacionais que serão celebrados no Brasil. Confira a lista:

16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro: Independência do Brasil;

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados;

15 de novembro: Proclamação da República;

25 de dezembro: Natal.

