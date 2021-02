Horário bancário no Carnaval 2021: saiba quando o expediente volta

O horário bancário no Carnaval em 2021 foi alterado, mesmo que a maioria das capitais do país tenham optado pelo ponto facultativo e pela não comemoração do feriado neste ano por conta da pandemia da Covid-19. Entretanto, os bancos não abrem para atendimento ao público na segunda (15/02) e terça (16/02) em todo o Brasil.

A decisão foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que também afirmou que as pessoas que tivessem contas ou carnês com vencimento nos dias 15 e 16 não seriam afetadas. O pagamento destas poderá ser feito na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, sem acréscimo de juntos.

Horário bancário no Carnaval em 2021

Até mesmo as transações realizadas por meio dos aplicativos foram afetadas com horário bancário no Carnaval 2021. Elas podem ser feitas, mas valem somente a partir de quarta-feira, ou seja, não adianta tentar transferir dinheiro ou pagar uma conta. Por isso, a sugestão da Febran é agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Quando o expediente bancário volta?

O calendário bancário retoma as atividades já nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 12h, com encerramento em horário normal do fechamento das agências. Entretanto, segundo a Febraban, nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir o mínimo de três horas de funcionamento.

PIX funciona normalmente?

Os pagamentos por Pix funcionam 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados, portanto, ele funciona normalmente neste período de Carnaval. Com a ferramenta, as transações são realizadas em segundos e não é preciso esperar para a compensação. O Pix está disponível 24 horas por dia para todos os clientes dos 677 bancos registrados junto ao Banco Central.

