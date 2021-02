É possível pagar boleto com Pix? Veja como funciona

O Pix começou a fazer parte do cotidiano de brasileiros a partir do dia 16 de novembro, quando foi lançado para o público em geral. A partir disso, se tornou possível fazer transferências e pagamentos a qualquer horário e dia, e de maneira gratuita. Seja para pagar por um produto ou serviço, ou enviar dinheiro a algum parente. Mas e o pagamento de contas e faturas, é possível pagar boleto com Pix? Entenda a seguir.

O que é o Pix?

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. Através dele é possível fazer pagamentos e transferências que já são feitas por meio de TED, DOC, cartão e boleto. As transações não têm taxas para pessoas físicas.

Esse sistema funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Ao passo que é possível fazer uma transação tendo apenas a informação de qual é a chave Pix do recebedor, a qual pode ser o número do CPF/CNPJ, e-mail, número de telefone celular ou uma chave aleatória. Também há a opção de pagamentos com QR Code.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É possível pagar boletos com o Pix?

Então, saiba que é sim possível pagar boletos bancários com o Pix. No entanto, é necessário que além do código de barras do boleto, a fatura tenha o QR Code do Pix. Isso porque o pagamento com do sistema instantâneo é feito através dele. No caso do QR Code não estar disponível, o cidadão não consegue pagar o boleto com o Pix.

Sendo assim, ao receber uma conta com as opções do código de barras e do QR Code, a pessoa tem a opção de escolher entre pagar normalmente com o boleto ou pagar com o Pix.

Além disso, a liquidação do pagamento do Pix é em tempo real e pode ser feita a qualquer dia e horário. Enquanto, no boleto bancário através da leitura do código de barras o tempo de compensação é de até três dias úteis.

Como fazer o pagamento?

Para realizar o pagamento de uma fatura com QR Code, a orientação é acessar o aplicativo do seu banco e ir até a seção destinada ao Pix. Então escolher por pagar com o QR Code e usar a câmera do celular para fazer a leitura. Depois disso, é só confirmar a operação.

Há também a opção do “Pix Copia e Cola”, em que é possível colar um QR Code recebido de maneira digital. E depois disso realizar o pagamento.

Pix Cobrança

Essa alternativa de pagar um boleto com o Pix, ao invés de usar o código de barras desse modo de pagamento, está disponível através da ferramenta Pix Cobrança. Ele permite que comerciantes, fornecedores e prestadores de serviços gerem um QR Code para pagamentos.

Nota-se que a opção do pagamento imediato está disponível desde o lançamento do Pix. Já os futuros ainda não estão liberados, no qual se pode incluir data de vencimento e informações como multa, juros e descontos.

Essa funcionalidade, que é semelhante ao boleto, deve ser disponibilizada em 15 de março deste ano. Em ocasião de anúncio dessa alternativa, em novembro de 2020, Janaína Attie, do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro afirmou que “Ele [Pix Cobrança] pode ser utilizado para pagamentos que atualmente podem ser feitos por boletos ou convênios de arrecadação, aumentando a competição e proporcionando uma alternativa barata e com liquidação imediata”, conforme comunicado divulgado pelo Banco Central.

Leia também: