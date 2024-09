Horário de Mania de Você: que horas estreia a nova novela das 9?

A novela Mania de Você estreia nesta segunda-feira, 9, no lugar de Renascer. Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, a trama promete ser o novo sucesso da faixa das 9, mas por causa do horário eleitoral vai começar mais tarde.

Qual o horário da novela Mania de Você?

Mania de Você começa hoje, dia 9 de setembro, mas a estreia só deve começar às 21h30 (horário de Brasília). A novela das nove é exibida logo após o Jornal Nacional, mas sua exibição será mais tarde por causa do período eleitoral.

Para assistir a novela online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro.

O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora.

Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

Resumo da segunda semana da novela das 9

Capítulo 07, dia 16 de setembro: Mavi fica chocado com o vídeo de Viola com Rudá. Mavi enfrenta Molina. Molina convida Mavi para morar na casa dele e orienta ele a se distanciar de Viola. Ísis dá dinheiro a Guga, mas ele acha pouco e a pressiona. Mavi confronta Viola sobre seu amante. Luma questiona Rudá sobre a mulher por quem ele se apaixonou. Luma desabafa com Viola. Viola conta para Luma que está solteira de novo. Ísis junta todas as suas joias para dar a Guga. Mercia aconselha Luma a esquecer Rudá e ir embora da ilha. Incentivado por Molina, Mavi procura Rudá. Mavi conta a Luma que Rudá tem um caso com Viola.

Capítulo 08, dia 17 de setembro: Luma fica chocada com a revelação de Mavi. Molina mostra o vídeo para Luma, que se desespera. Molina incentiva Mavi a consolar Luma e se aproximar mais dela. Isis leva todas as suas joias para Guga, que lhe apresenta Leidi como sua namorada. Molina manda seguir Rudá, que vai até a casa de Viola. Mércia convence Luma a ir à casa de Viola, e ela flagra a amiga com Rudá. Luma confronta Viola. Ísis arma um plano contra Guga. Luma se revolta com Mércia ao perceber que ela armou para pegar Viola e Rudá juntos. Mércia alerta Molina sobre as desconfianças de Luma. Molina coloca Mavi contra Mércia. Mavi vai ao encontro de Luma na praia. Viola procura Luma e pede para conversarem.

Capítulo 09, dia 18 de setembro: Viola conversa com Luma e diz que vai embora de Angra. Luma a perdoa, pede que ela trabalhe com ela e fique longe de Rudá. Berta conta sobre o paradeiro de Guga para Ísis, que coloca seu plano em prática. Mavi descobre sobre a relação entre Molina e Mércia. Mavi confronta Mércia, que o comove ao chorar e dizer não saber ser mãe. Mavi reage à forma com que Molina trata Mércia. Mércia revela que Molina é pai de Mavi. Ela diz que eles são uma família.

Capítulo 10, dia 19 de setembro: Molina nega a paternidade de Mavi, que fica atordoado e sugere fazer um teste de DNA. Molina demite Mércia. Guga é baleado e faz Ísis de escudo humano. Luma vê que Mavi está confrontando Molina e quer saber o que está acontecendo. Luma não aceita a demissão de Mércia. Mavi diz a Mércia que vai ajudá-la. Viola e Rudá se encontram e ela pede que ele esqueça tudo que viveram. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Luma quer saber o motivo de seu pai estar na casa de Viola. Molina finge para Mércia que está arrependido e pede que ela desista de ir embora.

Capítulo 11, dia 20 de setembro: Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Mavi fica atordoado e volta pra casa. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina. Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.

Capítulo 12, dia 21 de setembro: Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções, já que ela conhece todos os seus segredos. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi com os negócios na Zontex. Molina dopa Mércia. Luma tenta convencer Viola a fica na ilha com Mavi. Mércia vai perdendo os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi. Molina deixa Mércia na banheira com água e sai. Luma e Mavi salvam Mércia. Quando se recupera, ela faz revelações sobre o passado de Mavi e Luma. Molina apaga arquivos do seu computador. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá vai falar com Luma na mansão, e fica sabendo de tudo o que acontece