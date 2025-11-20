Incêndio no COP30 em Belém: o que causou o fogo?

Um incêndio atingiu um dos pavilhões de negociações climáticas das Nações Unidas no Brasil. Equipes da ONU e de segurança correram com extintores para apagar o incêndio violento, que rapidamente abriu um buraco no teto de tecido do local da cúpula COP30 em Belém, enquanto a fumaça tomava conta do corredor e as pessoas gritavam “fogo!”.

O incêndio foi controlado e não houve feridos, informou o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino.

Os bombeiros chegaram ao local enquanto a fumaça saía e entrava no complexo onde acontecia a conferência, que está sendo realizada em um local que inclui uma estrutura permanente e grandes tendas na cidade à beira da Amazônia, com a presença de dezenas de milhares de pessoas.

Causa do incêndio no COP30

Segundo o Corpo de Bombeiros, em reportagem do UOL, a perícia no local ainda não foi concluída, mas a análise preliminar aponta que o incêndio começou em um micro-ondas. A informação diverge da declaração inicial do ministro do Turismo, Celso Sabino, que havia atribuído o princípio do fogo a um celular que teria explodido.

O incêndio durou cerca de seis minutos. Para controlar as chamas, foram utilizados 244 extintores e mangueiras operadas por 56 bombeiros que já estavam no local no momento do incidente.

O evento chega ao fim na sexta-feira, 21.