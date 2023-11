Mãe de Taylor Swift proibiu show no Brasil?

Em 2015, circularam rumores na imprensa de que a mãe de Taylor Swift, Andrea Swift, teria proibido a filha de se apresentar no Brasil. Agora, o assunto voltou à tona por causa da série de acontecimentos negativos relacionados à turnê da cantora no país, incluindo a morte de uma fã e o adiamento do show que estava marcado para sábado, 18, apenas duas horas antes do início.

De acordo com o jornal O Globo à época, a mãe da cantora teria comentado que a proibia de se apresentar em "países do terceiro mundo". Mas, até hoje, nenhuma das duas negou ou falou sobre os boatos.

Três anos antes do surgimento do rumor, Taylor Swift havia visitado o Brasil para promover o álbum "Red" (2012), e até fez um show privado para convidados no Rio de Janeiro, onde cantou ao lado da cantora Paula Fernandes. A estadunidense também deu entrevista a programas de televisão brasileiros, como o "Mais Você", "Eliana" e "TV Xuxa", e ao final da viagem, publicou uma foto em sua página no Instagram afirmando que já estava com saudades do país.

Se é verdade ou não que a mãe da artista não gosta do Brasil, o fato é que Taylor Swift nunca havia trazido uma de suas turnês para o Brasil até 2023, quando anunciou que faria seis shows da The Eras Tour em solo brasileiro, sendo três no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo. Em 2019, ela iria se apresentar no evento "Lover Fest" na capital paulista, mas o espetáculo foi cancelado por conta da pandemia.

O que aconteceu no show de Taylor Swift no Brasil?

Desde que Taylor Swift chegou ao Brasil na última quinta-feira, 16, uma série de ocorrências relacionadas aos shows da cantora aconteceram. Na sexta-feira, no dia da primeira apresentação da loirinha no Rio de Janeiro, uma fã morreu após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória. A capital fluminense, assim como o resto do país, sofreu com uma forte onda de calor, que fez com que os fãs enfrentassem uma sensação térmica de 60º dentro do Estádio Nilton Santos. Além disso, a T4F proibiu o público de entrar com garrafas d'água.

Após um breve pronunciamento de Taylor em sua página no Instagram, fãs voltaram ao Engenhão para o segundo show da The Eras Tour e enfrentaram novamente altas temperaturas. No entanto, quando grande parte do público já estava no local, a produção informou, cerca de duas horas antes do início do espetáculo, que a apresentação seria adiada para segunda-feira, 20.

A cantora foi extremamente criticada por ter deixado os fãs no sol o dia inteiro. Além disso, o público sofreu com arrastões que aconteceram na saída do estádio - em vídeos nas redes sociais, é possível ver policiais com fuzis enquanto buscam pelos criminosos.

No domingo, 19, o Fantástico exibiu uma entrevista com os pais de Ana Clara Benevides, fã que faleceu no show, que revelaram não ter recebido nenhum apoio da T4F ou da equipe da cantora, restando para os fãs organizarem uma vaquinha para arcarem com os custos do transporte do corpo da jovem para o Mato Grosso do Sul, sua terra natal. Taylor está sendo muito criticada, inclusive pelos fãs, por não ter ajudado a família financeiramente e por ter se mantido em silêncio até então.

