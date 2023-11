Show da Taylor Swift em SP vai ter transmissão ao vivo?

Taylor Swift está em São Paulo para se apresentar por três noites no Allianz Parque e os fãs que não conseguiram ingressos se preocupam em encontrar uma forma de acompanhar as performances em casa. Show da Taylor Swift vai ter transmissão? Apresentações serão nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

Vai passar o show da Taylor Swift na TV?

Os shows de Taylor Swift em São Paulo não terão transmissão ao vivo em nenhum canal de televisã, nem em plataformas de streaming. Com ingressos esgotados, os fãs da cantora que não estarão no estádio do Palmeiras precisarão se contentar com os vídeos publicados nas redes sociais pelo público.

Nos shows mais recentes de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, alguns fãs clubes fizeram lives no Instagram, Tiktok e Twitter das performances da cantora na The Eras Tour para ajudar quem não conseguiu comparecer ao evento. No entanto, essas transmissões não são oficiais e por isso podem acabar caindo por conta de direitos autorais, alto número de acessos simultâneos, falha na internet, entre outros detalhes.

Quem busca encontrar uma forma de assistir ao show de Taylor Swift em São Paulo, o jeito é procurar por essas lives e trechos publicados por fãs nas hashtags destinadas ao assunto como #TheErasTour, "#TaylorSwift, #TaylorSwiftSP, #SaoPauloTSTheErasTour, entre outros. Assim, é possível filtrar os posts nas redes sociais para conseguir ver mais conteúdo da apresentação da cantora estadunidense na cidade da garoa.

É possível que no futuro o público possa assistir a The Eras Tour em alguma plataforma streaming, já que Taylor Swift gravou alguns shows da turnê e exibiu nos cinemas mundiais entre outubro e novembro. Atualmente, a produção não está mais em cartaz, mas a loira já lançou outros shows, como a Reputation Tour que atualmente está na Netflix, e tem projetos também em outras plataformas, como o Taylor Swift Folklore - Sessões no Long Pond Studio no Disney+.

The Eras Tour - Setlist do show da Taylor Swift

Quem for acompanhar o show de Taylor Swift em São Paulo por transmissões de fãs pela internet ou tem ingresso para assistir tudo ao vivo no Allianz Parque vai conferir uma apresentação de cerca de 3 horas que passeia por todas as fases da carreira da loira. A The Eras Tour não tem este nome a toa, já que é separada pelas "eras" da famosa e apresenta canções de todos os seus álbuns de 17 anos de carreira.

A primeira era abordada no show é a do álbum Lover, lançado em 2019, nela o público escuta canções como The Man, The Archer e You Need To Calm Down. Depois, é hora de Fearlees, segundo disco da loirinha, lançado em 2008 e com hits como Love Story e You Belong With Me.

Em seguida, o público acompanha Evermore (2020), com faixas como Willow, e então Reputarion (2017), com Ready For It, Delicate e Look What You Make Me Do.

Na metade do show, Taylor Swift visita as eras Speak Now (2010), Red (2012) e Folklore (2020) e na última parte do espetáculo o público confere canções como Blank Space e Wildest Dreams com a era 1989 (2014) e por fim as músicas de Midnights (2023), álbum mais recente da artista. Antes do encerramento do show, Taylor Swift também separa um pedaço da apresentação para cantar duas músicas surpresas inéditas na turnê.

Era Lover

1 - Miss Americana & the Heartbreak Prince

2 - Cruel Summer

3 - he Man

4 - You Need to Calm Down

5 - Lover

6 - The Archer

Era Fearless

7 - Fearless

8 - You Belong With Me

9 - Love Story

Era Evermore

10 - ‘tis the damn season

11 - Willow

12 - Marjorie

13 - Champagne problems

14 - Tolerate it

Era Reputation

15 - …Ready for It?

16 - Delicate

17 - Don’t Blame Me

18 - Look What You Made Me Do

Era Speak Now

19 - Enchanted

20 - Long Live

Era Red

21 - 22

22 - We Are Never Ever Getting Back Together

23 - I Knew You Were Trouble

24 - All Too Well

Era Folklore

25 - The 1

26 - Betty

27 - The last great american dynasty

28 - August

29 - Illicit affairs

30 - My tears ricochet

31 - Cardigan

Era 1989

32 - Style

33 - Blank Space

34 - Shake It Off

35 - Wildest Dreams

36 - Bad Blood

Era Midnights

37 - Lavender Haze

38 - Anti‐Hero

39 - Midnight Rain

40 - Vigilante Shit

41 - Bejeweled

42 - Mastermind

43 - Karma

