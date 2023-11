Quanto tempo dura o show de Taylor Swift?

O show de Taylor Swift apresenta músicas de todas as eras da carreira da cantora, incluindo todos os hits dos seus 17 anos de trajetória. O espetáculo comandado pela loirinha é bastante longo, e por isso, a famosa sobe ao palco bem cedo, logo após a abertura.

Tempo de duração do show de Taylor Swift

Os shows da The Eras Tour têm uma duração de 3 horas e 30 minutos, começando às 19h30 e encerrando às 23h. Vale lembrar que antes de Taylor entrar no palco, a cantora Sabrina Carpenter faz a apresentação de abertura às 18h25. Os portões são abertos às 16h para o público geral.

A apresentação da loirinha é longa, incluindo faixas de nove de seus dez álbuns, além de duas músicas surpresas que a cantora nunca cantou ao vivo antes. Há também dezenas de trocas de figurinos e performances da banda e dos dançarinos.

Para quem vai assistir a um dos shows de Taylor Swift, prepare-se para reviver todas as fases da carreira da estadunidense. A estrela do pop sobe ao palco ao som das músicas do "Lover" e anima o público com "Cruel Summer", um de seus hits mais recentes. São seis faixas apresentadas nesse bloco.

Em seguida, é hora da era "Fearless". Taylor traz de volta o tradicional vestido dourado usado por ela em 2008 e apresenta três hits do álbum, incluindo "Love Story" e "You Belong With Me".

A apresentação continua com o bloco do "evermore", lançado por ela em 2020. Entre as queridinhas dos fãs, está "champagne problems", momento em que os swifties puxam o coro de "Taylor, eu te amo" em homenagem à loira.

Taylor segue para os próximos blocos: "reputation", "Speak Now", "Red" e "folklore". Logo após as músicas do álbum de folk, a cantora retorna para o pop chiclete do 1989 e apresenta alguns dos maiores hits de sua carreira, como "Blank Space", "Shake It Off" e "Style".

Finalizadas as músicas de Taylor Swift do 1989, é hora do set acústico e do bloco final com as faixas do "Midnights", álbum mais recente da loirinha. No total, são 44 hits ao longo da noite.

Quais músicas Taylor canta na The Eras Tour:

1. Miss Americana & the Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need to Calm Down

5. Lover

6. The Archer

7. Fearless

8. You Belong With Me

9. Love Story

10.'tis the damn season

11. willow

12. marjorie

13. champagne problems

14. tolerate it

15. ...Ready for It?

16. Delicate

17. Don't Blame Me

18. Look What You Made Me Do

19. Enchanted

20. Long Live

21. 22

23. We Are Never Ever Getting Back Together

24. I Knew You Were Trouble

25. All Too Well

26. the 1

27. betty

28. the last great american dynasty

29. august

30. illicit affairs

31. my tears ricochet

32. cardigan

33. Style

34. Blank Space

35. Shake It Off

36. Wildest Dreams

37. Bad Blood

38. Música surpresa 1

39. Música surpresa 2

40. Lavender Haze

41. Anti‐Hero

42. Midnight Rain

43. Vigilante Shit

44. Bejeweled

45. Mastermind

Quais são os próximos shows da Taylor Swift no Brasil?

Taylor Swift ainda faz mais cinco shows no Brasil nos próximos dias. A cantora sobe ao palco neste sábado, 18, e no domingo, 19, no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão. A apresentação passou por mudanças na organização após a morte de uma fã na última sexta-feira, 17, por conta do calor intenso. Agora, os fãs poderão entrar com água e alimentos industrializados, sem limite por pessoa.

As regras também são válidas para os shows de São Paulo, que acontecem em 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque. Vale lembrar que todos os ingressos para as apresentações já já estão esgotados

The Eras Tour | Rio de Janeiro

Quando: 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos

Horário: Sabrina Carpenter às 18h25 e Taylor Swift às 19h30

The Eras Tour | São Paulo

Quando: 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque

Horário: Sabrina Carpenter às 18h25 e Taylor Swift às 19h30