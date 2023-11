Taylor Swift durante a "The Eras Tour" - Foto: Reprodução/YouTube/THE ERAS TOUR Concert Film Official Trailer

Agora pode entrar com garrafa d'água no show da Taylor Swift?

Os fãs de Taylor Swift sofreram com o calor intenso que atingiu o Rio de Janeiro na última sexta-feira, 17, fazendo com que a sensação térmica dentro do Engenhão atingisse os 60º graus no momento da apresentação. Diante da morte de uma jovem que estava no evento, o governo federal determinou a mudança nas regras do que pode ou não levar ao estádio.

Mistério da Justiça autoriza entra de água em show da Taylor Swift

Por volta das 12h30 deste sábado, 18, Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, determinou a liberação das garrafas d'água. "A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. A medida vale imediatamente", escreveu o ministro em sua conta nas redes sociais.

Até então, a T4F proibia a entrada de garrafas d'água nos shows de Taylor Swift, e, apesar do ocorrido, a empresa ainda não havia revogado a regra até o momento da publicação deste texto. A empresa determinava que bebidas só poderim ser adquiridas dentro do estádio com os vendedores credenciados que trabalham no local. Essa é uma prática comum das produtoras de shows no Brasil, que classifica a atitude como uma medida de segurança.

O que não pode levar no show?

A lista do que não pode levar no show da Taylor Swift também inclui alimentos, com exceção de barras de cereais, guarda-chuvas, garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência), bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.

Quem for comparecer aos eventos poderá levar capas da chuva para se proteger de eventuais garoas, além de itens indispensáveis para o calor como óculos escuros, protetor solar líquido e protetor labial.

Taylor Swift tem mais dois shows marcados no Rio de Janeiro neste sábado, 18, e no domingo, 19. Em seguida, a loirinha segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque. As apresentações seguem confirmados em ambas as cidades apesar da fatalidade.

Os fãs que já estão na fila para a apresentação de hoje relatam no Twitter que a produção está distribuindo copos de água gelada para quem aguarda a abertura dos portões - às 8h, a temperatura estava em 36º e haviam relatos de pessoas que já estavam passando mal. Os devotos de Taylor também seguem pedindo que a T4F retire os tapumes que cobrem o estádio para melhorar a circulação de ar e evitar que o local fique ainda mais quente.

Previsão do tempo no Rio de Janeiro

Os fãs que vão aos próximos dois shows de Taylor Swift ainda vão enfrentar altas temperaturas. A onda de calor no Rio de Janeiro só começará a dar uma trégua a partir de segunda-feira, assim como nos demais estados do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Rio de Janeiro, RJ - 18/11/2023

Temperatura Mínima: 25°C

Temperatura Máxima: 42°C

Rio de Janeiro, RJ - 19/11/2023

Temperatura Mínima: 24°C

Temperatura Máxima: 35°C

