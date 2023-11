Fã morre em show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

A estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante o primeiro show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 17. A jovem foi levada ao Hospital Salgado Filho após desmaiar por causa do calor intenso que atingiu a capital fluminense, mas não resistiu. As informações são da prefeitura do Rio.

Qual foi a causa da morte da fã de Taylor Swift?

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a estudante Ana Clara Benevides teve uma parada cardiorrespiratória durante o show de Taylor Swift, com um público estimado em 60 mil. A jovem estava na grade do evento, próximo ao palco, quando desmaiou após passar mal por conta do calor intenso. Ela foi atendida pela equipe médica do local e levada às pressas para o hospital da região, mas não resistiu.

A estudante era de Sonoro, cidade de Mato Grosso Sul , e estava no Rio de Janeiro para assistir ao show. Em sua página no Twitter, a jovem havia feito algumas publicações sobre realizar o sonho de comparecer à apresentação de sua cantora favorita.

Os fãs sofreram com a sensação térmica de 60º que castigou o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na noite de ontem. Segundo informações da Folha de S. Paulo, foram registradas mais de mil ocorrências de desmaios ao longo do evento. Diante da onda de calor, o público ficou indignado com a proibição da entrada de garrafas d'água no local.

Na madrugada, a cantora Taylor Swift publicou uma nota em sua página no Instagram lamentando a morte de Ana Clara e disse estar arrasada com a situação. "Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite", escreveu. A loira afirmou que não falará sobre a morte durante próximo show, marcado para este sábado, 18, já que se sente dominada pela dor quanto tenta tocar no assunto. "Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos", finalizou.

Nesta manhã, a T4F, responsável pela organização da turnê do Brasil, também publicou um comunicado lamentado o ocorrido.

Taylor Swift tem mais dois shows marcados no Rio de Janeiro, neste sábado e domingo, e mais três em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26.

