Manchester United x Wolves: onde assistir ao jogo de hoje (29/12)

Manchester United e Wolves entram em campo pela última vez no ano de 2020 nesta terça-feira (29) em partida válida pela décima sexta rodada, no Old Trafford, às 17h, pelo Campeonato Inglês. Se vencer este confronto, a equipe de Cavani dorme na vice-liderança, com apenas dois pontos de diferença com o líder do torneio. Assim, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester United x Wolves: onde assistir?

A partida entre Manchester United e Wolves possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Partida entre Everton x Manchester City é adiada após surto de Covid-19

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe de Manchester conseguiu a recuperação no campeonato. Ao todo, são oito jogos seguidos sem perder. Em 4º, possui vinte e sete pontos. Se vencer, pula para a vice-liderança com trinta, isto é, apenas dois pontos atrás do líder, o Liverpool. Ademais, na Liga Europa, vai enfrentar o Real Sociedad.

Enquanto isso, o Wolves briga por uma vaga nas primeiras posições. Mas, o caminho até o topo está sendo complicado. Em 11º, a equipe dos Lobos possui vinte e um pontos. No torneio, contabiliza seis vitórias e três empates.

Possíveis escalações de Manchester United x Wolves

Ao time da casa, Lindelof e Wan-Bissaka são dúvidas para o jogo de hoje, já que, segundo o treinador Ole Gunnar Solskjaer, ambos estão em treinamento e recuperação.

Possível United: De Gea; Maguire, Shaw, Bailly, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

Do outro lado, Raul Jimenez e Otto continuam sendo as principais baixas no elenco. Mas Willy Boly e Dendoncker permanecem como dúvidas para este confronto.

Possível Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Marçal; Neves, João Moutinho; Traore, Podence, Pedro Neto; Silva

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros oito jogos também acontecem durante a semana pela décima sexta rodada da Premier League. Contudo, a partida entre Everton e Manchester City, que seria realizada nesta segunda-feira (28), teve de ser cancelada devido ao surto de coronavírus no time de Guardiola.

Crystal Palace 1 x 1 Leicester

Chelsea 1 x 1 Aston Villa

Southampton x West Ham – 15h

West Bromwich x Leeds – 15h

Burnley x Sheffield United – 15h

Brighton x Arsenal – 15h

Tottenham x Fulham – Quarta-feira – 15h

Newcastle x Liverpool – Quarta-feira – 17h