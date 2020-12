Partida entre Everton x Manchester City é adiada após surto de Covid-19

A partida entre Everton x Manchester City pela 16ª rodada do Campeonato Inglês é adiada, após surto de Covid-19 no elenco dos Citizens. As equipes se enfrentariam nesta segunda-feira (28), às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park.

Premier League adia Everton x City

No dia 25 de dezembro, o clube inglês comunicou que quatro pessoas do clube testaram positivo para a doença. Dentre os casos, estavam o brasileiro Gabriel Jesus, o lateral Kyle Walker e dois membro da comissão técnica. No entanto, a mídia inglesa informou que mais cinco casos estão confirmados.

Por segurança de todos os envolvidos na partida, os dois clubes, em comum acordo, decidiram adiar o jogo. No entanto, até o momento, não há uma data para realização do confronto.

É possível que a Premier League também adie o clássico entre Chelsea x Manchester City, marcado para domingo (3/1), às 13h30, no Stanford Brigde.

Logo depois do surto de Covid-19 no elenco do City, o clube emitiu um comunicado e informou que o centro de treinamento da equipe ficará fechado por tempo indeterminado.

Covid-19 na Premier League

O jogo entre Everton x Manchester City é o segundo desta temporada do Campeonato Inglês, adiado por conta do Covid-19. No dia 1º de dezembro, a Premier League adiou o jogo entre Aston Villa x Newcastle, por conta de um surto da doença no time visitante.

Os casos refletem o surto da segunda onda do vírus na Europa. Embora o jogo entre Everton x Manchester City esteja cancelado, até o momento os demais jogos da competição ocorrem normalmente. Ainda nesta segunda-feira (28), Chelsea x Aston Villa se enfrentam às 14h30, no Stanford Bridge, casa dos blues.