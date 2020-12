O grupo de k-pop BTS é eleito artista do ano pela revista Time.

Antes de anunciar seu prêmio anual de Personalidade do Ano na noite de quinta-feira (10), a Time saudou a BTS e seus membros RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook com o prêmio de Artista do Ano.

Durante o primeiro programa de Personalidade do Ano da Time, o BTS apresentará o hit “Dynamite”. A música faz parte do “BE”, segundo álbum do grupo em 2020.

O BTS recebeu sua primeira indicação ao Grammy no mês passado como melhor performance de duo / grupo pop com o hit “Dynamite”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na cerimônia do Grammy de 2021, o grupo enfrentará nomes como J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy (“Un Dia”), Justin Bieber com Quavo (“Intenções”), Lady Gaga com Ariana Grande (“Rain on Me”) e Taylor Swift com Bon Iver (“Exile”).

BTS é eleito artista do ano

De acordo com Raisa Bruner da Time, o “BTS não é apenas a maior banda de K-pop nas paradas. Eles se tornaram a maior banda do mundo – por completo. Entre o lançamento de vários álbuns, quebrando todos os tipos de recorde e aparecendo nessas transmissões ao vivo extemporâneas em 2020, o BTS ascendeu ao zênite do estrelato pop”.

“E eles fizeram isso em um ano definido por reveses, um em que o mundo deu uma pausa e todos lutaram para manter suas conexões. Mas os laços do BTS com sua base de fãs internacional, chamada ARMY, se aprofundaram em meio à pandemia”, acrescentou.

Serviço militar

Recentemente, os fãs do BTS receberam uma ótima notícia ao saber que seus componentes poderão adiar o serviço militar.

O alistamento militar do BTS esteve sob os holofotes este ano, já que o membro mais velho do BTS, Jin, completa 28 anos em dezembro.

Contudo, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou um projeto de lei para alterar a Lei do Serviço Militar. Ela declara que um artista pop pode adiar o serviço militar após o reconhecimento do ministro da Cultura.

A emenda ao ato foi proposta em setembro. Logo depois que a boy band atingiu a parada de singles da Billboard Hot 100 dos EUA com sua canção “Dynamite”.