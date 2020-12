Mais países europeus registram casos da mutação da covid-19

Novos casos da mutação da covid-19, que foi identificada no Reino Unido, foram confirmados também em vários países europeus.

Assim, países como França, Espanha, Suécia e Suíça já relataram casos da nova mutação em seus territórios.

Os detalhes fornecidos há uma semana sobre a nova variante na Inglaterra provocaram restrições às viagens em dezenas de países

Na capital espanhola, Madrid, os casos confirmados da nova variante envolveram três parentes de um homem que voou do Reino Unido na quinta-feira (24), disse o vice-chefe de saúde da cidade, Antonio Zapatero.

O quarto caso dizia respeito a outro homem, que também viajou recentemente para o Reino Unido. Contudo, nenhum dos pacientes estava gravemente doente e “não havia necessidade de alarme”, disse Zapatero.

Casos da mutação da covid-19

A Suíça identificou três casos, dois dos quais de cidadãos britânicos que estão atualmente no país.

Além disso, o país é o único na Europa a manter suas pistas de esqui abertas ao turismo no período de Natal e Ano Novo. Assim, milhares de turistas da Grã-Bretanha chegaram nas últimas semanas.

De acordo com a agência de saúde da Suécia, um viajante estava doente com a nova variante. Mas estava em isolamento desde que voltou do Reino Unido.

Casos na Dinamarca, Alemanha, Itália, Holanda e Austrália foram relatados anteriormente. Na sexta-feira (25), o Japão confirmou cinco infecções em passageiros vindos também da Inglaterra.

Nova mutação

A nova variante foi vista pela primeira vez no sul da Inglaterra em setembro. Ela é responsável pelo forte aumento nos níveis de testes positivos nas últimas semanas em Londres e sudeste da Inglaterra.

De acordo com o Office for National Statistics (ONS), cerca de dois terços das pessoas com teste positivo nessas áreas podem ter a nova variante. Mas esta é apenas uma estimativa.

Na última semana, a vacina da Pfizer recebeu a aprovação para uso em todo bloco da União Europeia. Dessa forma, a campanha de vacinação está prevista para começar amanhã (27).