Eclipse dia 14 de outubro: horário para assistir em São Paulo

Neste sábado, dia 14 de outubro, o dia vai virar noite em parte do Brasil com o eclipse solar anular que cobrirá parte do sol. O evento vai começar na parte da tarde e há um horário para assistir o espetáculo em São Paulo. Veja os horários nas principais cidades do país.

Horário do eclipse solar em São Paulo dia 14

O eclipse deste sábado, será mais visível nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, mas os paulistanos também poderão observar o fenômeno a partir das 15h40 e o auge deve ser às 16h49, com fim previsto para 17h50 (horários de Brasília). O céu ficará mais escuro, embora a parcialidade do eclipse visível a olho nu será menor que 30%.

Veja o horário do auge do eclipse em todas as capitais brasileiras

Boa Vista: 15h08 (Horário do Amazonas)

Rio Branco: 14h16 (Horário do Acre)

Manaus: 15h19 (Horário do Amazonas)

Porto Velho: 15h21 (Horário do Amazonas)

Cuiabá: 15h38

Campo Grande: 15h43 (Horário do Amazonas)

Macapá: 16h27

Belém: 16h32

São Luís: 16h37

Teresina: 16h41

Palmas: 16h41

Fortaleza: 16h42

Brasília: 16h45

Goiânia: 16h45

Natal: 16h45

João Pessoa: 16h46

Recife: 16h47

Porto Alegre: 16h47

Florianópolis: 16h48

Aracaju: 16h48

Maceió: 16h48

Salvador: 16h48

Curitiba: 16h48

Belo Horizonte: 16h49

São Paulo: 16h49

Vitória: 16h50

Rio de Janeiro: 16h50

Posso olhar diretamente para o eclipse?

Não. De acordo com a NASA, nunca é seguro olhar diretamente para o sol durante um eclipse anular sem proteção ocular especializada, pois você pode danificar permanentemente os olhos.

Ao assistir a um eclipse solar anular (ou mesmo parcial), as pessoas devem sempre olhar para ele usando óculos de visualização solar aprovados ou um visualizador solar portátil.

Óculos de sol comuns não contam como óculos para eclipse, dizem especialistas da NASA - e não importa o quão escuros sejam, pois não são seguros para olhar diretamente para o sol. “Os visualizadores solares seguros são milhares de vezes mais escuros e deveriam cumprir o padrão internacional ISO 12312-2 ”, segundo a agência espacial.

Na dúvida, o fenômeno astronômico poderá ser visto através do canal do YouTube do Observatório Nacional. A transmissão começará às 11h30 (horário de Brasília)