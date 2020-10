Eleições dos EUA: Trump ou Biden, quem está na frente?

Falta menos de um mês para as eleições nos EUA e todos querem saber: afinal, quem está fazendo a disputa para se tornar presidente do país mais poderoso do mundo. É uma questão complexa que envolve os mais diversos fatores, mas as pesquisas de opinião dão uma pista do que pode estar acontecendo. Analistas ressaltam, no entanto, que a corrida ainda é muito volátil e muitas questões podem mudar na disputa entre Donald Trump e Joe Biden.

Mas afinal, quem está liderando as pesquisas das Eleições nos EUA

Há meses, Joe Biden, candidato do partido Democrata que disputa a presidência com Donald Trump, atual presidente, do partido Republicano, lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições. No renomado site FiveThirtyEight, que faz a média das pesquisas nos Estados Unidos, Joe Biden tem vantagem de 8,8 pontos contra Donald Trump. Em uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (6) pela CNN, a vantagem de Biden é ainda maior: ele lidera com 16 pontos.

Mas, é importante ressaltar que essas médias são do voto nacional dos Estados Unidos, e não de estado a estado.

No caso das eleições nos EUA, é o que mais importa, uma vez que o país não elege o presidente por meio do voto popular, e sim por meio de um sistema conehcido como Colégio Eleitoral. Funciona assim: a eleição é indireta e decidida por um número de delegados.

Cada estado tem uma quantidade de delegados proporcional à sua população — a Califórnia, que é o mais populoso, por exemplo tem 55 delegados — e o candidato que ganha a maioria dos votos em cada estado recebe todos os seus delegados. Ou seja, é mais importante que o candidato ganha nos estados certos, do que vencer o voto popular — Hillary Clinton, por exemplo, teve 3 milhões de votos a mais que Trump e ainda assim perdeu as eleições

E como a eleição nos EUA está nos estados?

As pesquisas realizadas individualmente nos Estados também apontam vantagem de Biden em locais cruciais, com a quantidade de de delegados capazes de definir a eleição. Pesquisas o mostram na frente em Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, por exemplo.

Trump ainda pode ganhar as eleições dos EUA?

Existe um elemento de muita incerteza nas eleições americanas. Por mais que Biden esteja na frente, Trump conseguiu uma vitória surpreendente em 2016, e uma série de notícias abalaram os EUA neste ano: a morte de uma ministra da Suprema Corte, a pandemia do novo coronavírus. os protestos contra o racismo deflaragrados pela morte de George Floyd e agora a notícia de que o presidente contraiu a covid-19.

Ou seja, analistas dizem que Trump ainda tem sim chances de ganhar, tendo em vista a alta volatilidade do cenário.