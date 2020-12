Facebook proíbe fake news sobre vacina da covid-19

O Facebook decide proibir as fake news sobre vacina da covid-19.

De acordo com a plataforma, eles removerão as falsas alegações sobre as vacinas covid-19 que forem desmascaradas por especialistas em saúde pública.

A mudança expande as regras atuais do Facebook contra falsidades e teorias da conspiração sobre a pandemia.

A empresa de mídia social diz que retira informações incorretas sobre o coronavírus que representam um risco de dano “iminente”. Bem como rotula e reduz a distribuição de outras alegações falsas que não alcançam esse limite.

Assim, o Facebook disse em um blog que a mudança na política global veio em resposta à notícia de que as vacinas covid-19 logo serão lançadas em todo o mundo.

Duas empresas farmacêuticas, Pfizer e Moderna, pediram às autoridades dos EUA autorização para o uso emergencial de suas vacinas candidatas.

Além disso, a Grã-Bretanha aprovou a vacina Pfizer na quarta-feira, saltando à frente do resto do mundo na corrida para iniciar o programa de inoculação em massa mais crucial da história

Fake news sobre vacina da covid-19

De acordo com os pesquisadores, a desinformação sobre as novas vacinas contra o coronavírus proliferou nas redes sociais durante a pandemia. Ela se espalhou por meio de postagens antivacinas virais compartilhadas em várias plataformas e por diferentes grupos ideológicos.

O Facebook disse que removeria as conspirações da vacina covid-19 desmascaradas. Bem como a de que a segurança das vacinas está sendo testada em populações específicas sem o seu consentimento.

“Isso pode incluir alegações falsas sobre a segurança, eficácia, ingredientes ou efeitos colaterais das vacinas. Por exemplo, iremos remover falsas alegações de que as vacinas covid-19 contêm microchips ”, disse a empresa em um blog.

A plataforma tomou medidas para divulgar informações confiáveis ​​sobre vacinas. Além disso, em outubro eles também anunciaram que começariam a proibir anúncios que desencorajam as pessoas a se vacinarem.

Assim, nas últimas semanas, o Facebook removeu uma página antivacina por quebrar repetidamente as regras de desinformação da covid-19.