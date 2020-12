Ao que parece, o tema Google e racismo está longe de ter um final.

Na segunda-feira (21), Christina Curley, uma recrutadora de diversidade do Google, anunciou no Twitter que havia sido demitida em setembro.

Ela começou no Google em 2014, ajudou a empresa a melhorar seu relacionamento com faculdades e universidades historicamente negras.

Além disso, antes de aceitar o emprego, Curley twittou que a empresa não havia “contratado um único aluno dessas universidades para uma função de tecnologia”.

A saída de Curley do Google é a segunda disputa pública este mês entre a liderança da empresa e as mulheres negras que celembram o sucesso na área de tecnologia.

As acusações de Curley sobre a empresa foram bem amplas.

Ela alegou no Twitter que durante seu tempo no Google lhe negaram várias promoções. Bem como esteve de forma obrigatória em planos de melhoria de desempenho e teve sua remuneração reduzida.

Além disso, Curley disse que já ouviu gritos, foi excluída de reuniões e nunca a aceitaram para as funções de liderança.

Outra denúncia foram as de assédios por parte dos gerentes, inclusive sendo informada de que seu sotaque de Baltimore era uma deficiência que ela precisava melhorar.

Curley ainda alegou que uma vez outro gerente perguntou com qual dos meus companheiros de equipe ela dormiria.

Contudo, até o momento, o Google recusou comentar as alegações de racismo e preconceito dentro da empresa.

I'm finna tell yall why @Google fired me- their MOST successful diversity recruiter in the history of their company- with the receipts to support that statement.

— Real Abril🌈 (@RealAbril) December 21, 2020