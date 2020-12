Covid-19: Itália anuncia lockdown para o Natal e Ano Novo

Itália anuncia lockdown para o Natal e também Ano Novo.

A decisão é vista como mais um esforço para combater o aumento dos casos de coronavírus.

Assim, o país estará sob as restrições da “zona vermelha” durante os feriados. Por exemplo, lojas não essenciais, restaurantes e bares estão fechados.

Além disso, os italianos estão autorizados a apenas viajar por motivos de trabalho, saúde e emergência.

De acordo com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, esta não foi uma decisão fácil”.

“Nossos especialistas estavam seriamente preocupados com a possibilidade de um aumento no número de casos no Natal. Portanto, tivemos que agir”, disse ele em entrevista coletiva.

A Itália registrou o maior número de mortos por covid na Europa, com cerca de 68.000 mortes.

As restrições da “zona vermelha” estarão em vigor em toda a Itália de 24 a 27 de dezembro, de 31 de dezembro a 3 de janeiro e de 5 a 6 de janeiro.

Durante este período, as pessoas “podem sair de casa apenas por razões de trabalho, necessidade e saúde”, disse Conte.

Mas, acrescentou, que as regras vão permitir que as pessoas recebam no máximo dois convidados, sem incluir menores de 14 anos, nas suas casas. Além disso, o toque de recolher das 22h às 05h permanecerá em vigor.

Os meios-fios ligeiramente mais soltos estarão em vigor de 28 a 30 de dezembro e em 4 de janeiro. Nestes dias, as pessoas terão liberdade para sair de casa, mas os bares e restaurantes continuarão fechados.

De acordo com Conte, as regras foram concebidas para “permitir a socialização mínima adequada para este período”.

Bem como acrescentou que a polícia não será enviada às casas das pessoas para verificar se as regras estão sendo cumpridas. Mas pediu aos italianos que ajam com responsabilidade.

Segundo o primeiro-ministro, a campanha de vacinação contra a covid-19 começará no país no fim deste mês. E, marcará assim o “fim deste pesadelo”.