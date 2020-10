Lua Azul: fenômeno raro poderá ser visto no dia 31 de Outubro

No final do mês de Outubro, os apaixonados pela astronomia podem comemorar: a Lua Azul iluminará o céu no dia 31. Saiba mais sobre o fenômeno e por que ele é tão raro:

O que é a Lua Azul?

Primeiramente, Lua Azul é o nome que os astrônomos dão à ocorrência de duas luas cheias em um único mês. A situação, por si, é tão rara que inspirou o ditado em inglês “once in a blue moon”, que significa, literalmente, “uma vez a cada lua azul”. De acordo com a revista Super Interessante, a expressão equivale ao nosso ditado “só no dia de São Nunca”.

Geralmente, essa lua aparece uma vez a cada dois anos e meio. Ao contrário do que indica o nome, nem sempre ela é azul.

Contudo, ganhou esse nome graças à coloração que adquiriu em algumas ocasiões específicas, tais como a erupção do Monte Krakatona, na Indonésia e também na erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas. Esses eventos soltaram partículas no ar que fizeram com que a lua adquirisse uma coloração azulada.

No ano de 2020, o fenômeno ocorre justamente em 31 de Outubro, data que marca o Dia das Bruxas. Ocasião mais do que especial, não é mesmo? Vale à pena aproveitar a seleção de filmes de terror da Netflix e, é claro, aproveitar a pausa para observar o céu.

Duas luas cheias em um mês. Como isso é possível?

Parece estranho pensar que um único mês possa repetir as fases da lua, não é mesmo? No entanto, o fenômeno ocorre porque os nossos meses na Terra tem, em média, 30,5. Enquanto isso, a lua leva apenas 29,5 dias para completar seu giro em torno do planeta.

Aliás, é essa diferença que garante com que as fases da lua caiam sempre em dias diferentes. É ela, também, que garante o fenômeno da Lua Azul.

Fenômenos astronômicos do mês de Outubro 2020

Além da supracitada lua rara, o mês de Outubro conta com outras ocasiões importantes para os apaixonados pelo espaço sideral. Se você gosta de chuva de meteoros, por exemplo, fique de olho no céu durante os dias 7,8, 21 e 22.

Após o entardecer do dia 17 de Outubro, o planeta Mercúrio entra em conjunção com a Lua Crescente. No mesmo dia, será possível observar a estrela Zubenelgenubi.

Ademais, o planeta Vênus também estará visível no céu durante todo o mês. É possível observá-lo durante as madrugadas e até antes do amanhecer à Leste, no sentido do nascer do Sol.

E para os adeptos da astrologia, atenção redobrada ao Mercúrio Retrógrado. O fenômeno ocorre entre os dias 13 de Outubro a 03 de Novembro.

Quando ocorre a próxima Lua Azul?

Por último, se por algum motivo você perdeu o fenômeno, anota na agenda a data dos próximos meses que contam com duas luas cheias: