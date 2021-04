Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos

Príncipe Philip, marido da Rainha Elisabeth II da Inglaterra, morreu nesta sexta-feira (9), aos 99 anos. A confirmação foi feita pelo o Palácio de Buckingham na manhã de hoje em publicação nas redes sociais da família real britânica. Até o momento, não foi divulgada a causa da morte.

Em fevereiro, o Príncipe Philip acabou passando mal e precisou ser internado, segundo os comunicados oficiais, para “medida de precaução”. Ele passou por uma cirurgia cardíaca e recebeu alta cerca de um mês depois.

O monarca iria completar 100 anos em junho de 2021. Nascido em 10 de junho de 1921, na Ilha Corfu, o Duque de Edimburgo era neto da Rainha Vitória, que ficou no poder da coroa inglesa por mais de 60 anos.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”, disse o comunicado do Palácio de Buckingham.

Príncipe Philip e a Rainha Elisabeth II eram casados há 73 anos e celebravam a data especial do aniversário de casamento no dia 20 de novembro. O casal juntou laços em 1947 na Abadia de Westminster, o evento foi transmitido pela rádio BBC para 200 milhões de ouvintes em todo o mundo. Durante o tempo juntos, tiveram quatro filhos, o príncipe Charles, que é pai de William e Harry, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021