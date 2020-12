Zoom suspenderá o limite de 40 minutos nas reuniões durante o Natal

Zoom suspenderá o limite de 40 minutos nas chamadas para os assinantes gratuitos durante as festividades de Natal e Ano Novo.

Normalmente, apenas usuários premium que pagam para usar o app têm permissão para fazer chamada com duração ilimitada. Assim, os usuários que usam a versão gratuita precisam desligar e iniciar uma nova chamada após o término dos 40 minutos.

Agora, os usuários da versão gratuita também poderão fazer chamadas ilimitadas durante os próximos três períodos de feriados.

Assim, os usuários poderão fazer uso deste benefício do dia 23 de dezembro até a manhã do dia 26 de dezembro. Bem como do dia 30 de dezembro até a manhã do dia 2 de janeiro.

“Seja no último dia de Hanukkah, para celebrar o Natal, comemorar o Ano Novo ou os últimos dias de Kwanzaa, aqueles que se conectam com os amigos e a família não serão interrompidos”, disse um porta-voz da Zoom.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

— Zoom (@zoom_us) November 10, 2020