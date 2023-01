Onde assistir jogo do Bahia hoje na Copinha x EC São Bernardo - 10/01/2023

O já classificado EC São Bernardo recebe o Bahia nesta terça-feira, a partir das 15h15 (Horário de Brasília) pela terceira e última rodada do grupo 25 na Copinha. Em São Bernardo, o jogo do Bahia hoje vai ser no Estádio Baetão. Confira todas as informações e saiba onde assistir ao jogo ao vivo e de graça no streaming.

Transmissão jogo do Bahia hoje na Copinha

O Youtube é quem transmite o jogo do Bahia na Copinha hoje às 15h15 (Horário de Brasília) nesta terça-feira ao vivo no Brasil.

Indisponível em canais de TV, somente o canal do Paulistão no Youtube é quem transmite o jogo da Copinha nesta terça, pela última rodada da fase de grupos, ao vivo e de graça.

Não é preciso ser assinante ou cadastrado no canal para ver o jogo. Basta sintonizar através do navegador no celular ou no aplicativo para assistir ao duelo.

A transmissão começa às 14h15, horário local ,para quem mora nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Baetão, em São Bernardo

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Grupo do Bahia na Copinha 2023

O São Bernardo, anfitrião do grupo, está classificado para a segunda fase da Copinha. O elenco pode até perder o seu jogo nesta terça-feira que ainda estará garantido na liderança do grupo com 6 pontos.

Já o Bahia, com 2 pontos na vice-liderança, precisa vencer o primeiro lugar da tabela se quiser brigar pela classificação até a próxima fase. Enquanto isso, Operário e CSA tem 1 ponto cada, mas também podem passar de fase se ganharem e o Bahia perder.

No último fim de semana, o Bahia empatou com o CSA, garantindo assim o segundo ponto da competição.

GRUPO 25

1 São Bernardo - 6 pontos

2 Bahia - 2 pontos

3 Operário PR - 1 ponto

4 CSA - 1 ponto

Quem o Bahia vai pegar na próxima fase da Copinha?

Se passar para a segunda fase, o Bahia pode enfrentar o Santos ou o Santo André, integrantes do grupo 26 na primeira fase da competição.

Como manda o regulamento da Copinha, o líder do grupo 25 enfrenta o segundo colocado do grupo 26. Dessa maneira, o time do Bahia vai pegar qual elenco terminar em primeiro lugar, visto que o São Bernardo já está garantido na liderança.

O São Bernardo, por ter garantido a primeira posição, tem a vantagem de enfrentar a segunda melhor campanha do outro grupo.

