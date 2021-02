Produtos para vender 2021: sugestões para você fazer uma renda extra

Mesmo antes da pandemia de Covid-19 chegar, as tendências de consumo já estavam mudando. Isso porque o comércio eletrônico vem ganhando cada vez mais espaço. Além disso, o distanciamento social fez com que as pessoas olhassem mais para dentro de si. Como resultado, surgiram novas prioridades para os hábitos de compra. Por isso, que tal aproveitar o momento para empreender? Confira, então, sugestões de produtos para vender 2021 e complementar o orçamento.

Produtos para vender 2021

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que essa lista de produtos para vender considera itens que têm sido cada vez mais procurados. Ou seja, você pode apostar nessas ideias e escolher qual delas têm mais a ver com você. Vale ainda pensar qual é o público-alvo que você deseja atrair. Assim, você pode colocar seu negócio em prática ou aumentar as vendas do seu empreendimento.

Acessórios para viagem

Ainda que a pandemia tenha dificultado as viagens, esse nicho vai voltar com tudo. Principalmente com a chegada da vacina. Os destinos dentro do Brasil estão em alta, sobretudo aqueles mais próximos da natureza e tranquilos.

Sendo assim, você pode surfar nessa onda e oferecer produtos relacionados à viagem. As sugestões vão desde passagens e pacotes de turismo até acessórios. É o caso, por exemplo, de tags para bagagem, kits de malas, cadeados, almofadas de pescoço, entre outros.

Joias e bijuterias – produtos para vender 2021

Os acessórios continuam fazendo a cabeça, principalmente das mulheres. Por isso, entre os produtos para vender este ano, bijuterias e até mesmo joias são uma tendência forte. Você pode montar uma lojinha online ou criar uma conta no Instagram para expor brincos, anéis, lenços e cordões. Aliás, nesta matéria nós já mostramos dicas infalíveis para usar essa rede social para os negócios.

É importante lembrar que você deve investir em produtos acessíveis, bonitos e, claro, de qualidade. Além disso, se você tem talentos manuais, pode se aventurar e criar suas próprias peças. Sem dúvida, esse é um diferencial importante no setor.

Mercado de alimentos

Os alimentos são, de fato, mais uma aposta interessante de produtos para vender 2021. Seja para revender ou fabricar seus próprios produtos. Você pode, por exemplo, embarcar no mercado de opções saudáveis, uma das maiores tendências atuais. De acordo com a agência Euromonitor, o Brasil é 4º país no mundo que mais consome esse tipo de alimentos. Dessa forma, pense em produtos orgânicos, diet e light, naturais e também sem glúten e sem lactose.

Mas você pode ainda montar um negócio em outras vertentes. Como marmitas, doces de festa, bolo no pote e até culinária internacional. Para fazer a entrega, você pode contar, inclusive, com os serviços dos aplicativos de delivery.

Cosméticos – produtos para vender 2021

Outro mercado sempre muito promissor no Brasil é o de beleza e estética. Afinal, o país fica em 4º lugar no ranking mundial do setor. Ademais, o nicho representa mais de 16% do faturamento do comércio eletrônico. Por fim, o tempo todo há novidades nessa área.

Certamente, um dos principais produtos para vender 2021 são cosméticos. Ou seja, seu negócio pode comercializar todos os tipos de maquiagem. Mas também é possível oferecer hidratante, creme anti-idade, itens masculinos e produtos veganos. As possibilidades são quase infinitas. E você pode fazer muito sucesso vendendo na internet.

Vestuário

Assim como os cosméticos, as roupas movimentam muito o mercado de vendas. Desde o ano passado, a tendência no mundo da moda é o conforto. Afinal, muitas pessoas seguem trabalhando de casa. Mas a atividade física também conquista mais adeptos a cada dia. Por isso, entre os principais produtos para vender 2021 estão shorts, camisetas, itens de esporte e pijamas.

Você pode criar ou revender peças novas tanto quanto abrir um espaço para roupas usadas. Afinal, os brechós online estão em alta e prometem seguir fazendo sucesso este ano.

Mercado pet – produtos para vender 2021

Mais um nicho que vem crescendo no Brasil. De acordo com dados da Euromonitor International, somos o 2º maior mercado de produtos pet no mundo. A participação global chega a 6,4%, atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Instituto Pet Brasil diz que o gasto médio mensal do brasileiro com um cão é de R$ 338,76.

Por isso, se você quer ideias de produtos para vender 2021, fique de olho nos itens para os bichinhos. Você pode, inclusive, montar uma loja virtual. Mas lembre-se que você pode diversificar os negócios. Isso porque não precisa focar apenas em produtos como ração ou brinquedos. Que tal, por exemplo, criar a sua própria marca de roupas para os pets? Ou então oferecer comidas e biscoitos saudáveis e naturais com entrega a domicílio?